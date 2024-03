ZORJA LIJE SUZE UŽIVO U PROGRAMU POTPUNO SLOMLJENA ZBOG PZE: Delovalo je da je konačno to to, ali...

Pevačica Zorja (27) na prošlonedeljnoj "Pesmi za Evroviziju 2024" osvojila je treće mesto u finalu, a zbirno imala je isti broj poena kao drugoplasirana Breskvica, dok je pobedu odnela Teya Dora.

Zorja se sad rasplakala usred emisije u koju je došla da priča o "Beoviziji 2024", a teško joj je palo kad ju je voditelj hvalio i isticao da je imala velike šanse da pobedi.

foto: Printscreen / K1

- Nemojte da mi pričate te stvari... Delovalo je da je to to konačno, ali da. J**'o te... Bože gospode! Ja sam se rasplakala, ne mogu da verujem... Okej... Nisam ovo očekivala! - govorila je Zorja za "K1".

- Toliko sam uživala, toliko sam bila srećna, kao da sam bila u filmu. Osećala sam se kao da sam pobedila! Naši ljudi su to prepoznali, a i ljudi van Balkana. Presrećna sam! Žao mi je što je gotovo! Žao mi je što se ovaj projekat završio. Goca Tržan me je pozvala odmah posle prvog polufinala, pohvalila me je. Možda će mi reći nešto što sam propustila tamo... - dodala je Zorja kad se malo sabrala.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, u slučaju da neko ima isti broj poena, poput Zorje i Breskvice, na rang listi će bolje biti plasiran onaj ko ima više 12-ica, što je u ovom slučaju pesma "Gnezdo orlovo", jer je od publike dobila maksimalan broj poena.

Kurir / K1 / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

07:19 STARS EP256