"DAJ BOŽE DA SE KLAĐENJE SVIMA ISPLATI" Evo šta glavni favoriti kažu UOČI FINALA Pesme za Evroviziju 2024, u JEDNOM SU SLOŽNE

Festival Pesma za Evroviziju svake godine privuče veliku pažnju javnosti, a posebno na društvenim mrežama, gde svako ima svog favorita. Međutim, četiri dame su se izdvojile, pa kažu da su pomno pratile šta se dešava i da su zadovoljne kako su se predstavile.

Konstrakta, Zorja Pajić, Breskvica i Teya Dora složile su se oko jednog - da im je bitno da su numere sa kojima su učestvovale na festivalu privukle pažnju i poslale poruku.

foto: Printscreen/RTS

- Zadovoljna sam svojim uspehom. Nemam prevelika očekivanja od finala jer smo moj tim i ja već postigli ono što smo želeli. Pesma dobro prolazi i ne treba nam ništa više od toga - rekla je Konstrakta, pa dodala:

- Pratim kladionice i vidim da se na vrhu vrte ta tri imena.

I njena mlađa koleginica Zorja Pajić kaže da je zadovoljna kako je pesma “Lik u ogledalu” prihvaćena kod publike.

foto: screenshot RTS

- Prezadovoljna sam kako je publika prihvatila pesmu, a vidim da se broj pregleda neprestano povećava. Shvaćena je moja poenta koju sam htela da iskažem kroz “Lik u ogledalu” i to je najbitnije - rekla je ushićeno ona.

Teodora Pavlovska, poznatija kao Teya Dora, kaže da je srećna kako se predstavila publici.

foto: Damir Dervišagić

- Svesna sam da se digla velika prašina oko mog nastupa, pesme i performansa. Međutim, nisam mogla ni da zamislim da će to biti u tolikoj meri. Rekla sam sebi da neću gledati snimke na društvenim mrežama dok ne prođe finale, ali to je prosto nemoguće jer moj najbolji drug i frizer Nikola to pomno pratio i sve mi prenosio. Snimci koje ljudi prave na temu mog nastupa su zaista prelepi i prezavhalna sam svima na trudu i podršci koju mi pružili - rekla je ona, pa dodala:

- Ponosna sam na sebe i ceo svoj tim jer smo uradili baš sve onako kako sam zamislila. Takođe sam neizmerno zahvalna članovima RTS-a koji su omogućili da svaku svoju ideju pretočim u delo.

foto: Printscreen/RTS

- Poslednje što sam ispratila vezano za kladionice bilo je pre nekoliko dana i tada sam bila na drugom mestu. Sada čujem da sam na prvom, ali nikad se ne zna šta može da se desi. Jedino što imam da kažem o tome jeste: “Daj Bože da se klađenje svima isplati”.

I Breskvica kaže da je zadovoljna kako je sve proteklo.

- Ja sam prezadovoljna svojim nastupom - istakla je ona.

foto: Printscreen/RTS

Radio-televizija Srbije će svoj deo prihoda od SMS poruka tokom sva tri dana festivala donirati Udruženju “Zvončica” za pomoć deci oboleloj od malignih i retkih bolesti.

Podesetimo, grad Malme je domaćin ovogodišnje “Pesme Evrovizije“. Polufinala su zakazana za 7. i 9. maj, dok je finale 11. maja.

(Kurir.rs/ Blic/ L. S)

Bonus video:

00:29 Konstrakta mesi hleb