ŠTA RADI KONSTRAKTA UOČI FINALA PESME ZA EVROVIZIJU: Dok se svi spremaju da ZABLISTAJU, ona zasukla rukave i ISPRLJALA RUKE VIDEO

Samo nekoliko sati pre finala "Pesme za Evroviziju", dok se takmičari spremaju, šminkaju i sređuju frizure u punoj brzini, Konstrakta mesi hleb.

Popularna pevačica nastupiće večeras sa svojom pesmom "Novo, bolje" pod rednim brojem 13, a kako smo mogli da vidimo u drugom polufinalu, njen preformans obuhvata i mešenje hleba na bini.

00:29 Konstrakta mesi hleb

Baš zato je i Konstrakta već sad počela da priprema testo koje će izneti na scenu, a čini se i da zaista uživa u tome. Konstrakta igra uz muziku osamdesetih, dok se vidi da joj pesma "You Can Call Me Al" mami osmeh na lice.

Dobro raspoloženje se može primetiti kod celog pevačicinog tima i čini se da se jako raduju večerašnjem nastupu.

foto: Printscreen/RTS

Takmičenje počinje u 21 sat, a moći ćete da ga pratite na RTS-u, kao i njihovom zvaničnom jutjub kanalu. Publika i žiri će glasati, a na osnovu dobijenih glasova doneće se odluka o pobedniku koji će Srbiju predstavljati u Malmeu na Evroviziji, koja nas očekuje u maju.

00:38 Konstrakta zaplesala uz pesmu Zejna je najbolja, u bekstejdzu zejna napravila ludilo