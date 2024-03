"PRE DVE GODINE MI SE DESILO NEŠTO U GLAVI I NESTALA SAM!" Zorja nakon PZE otkrila: Ova pesma je konačno završila taj period

Mlada i talentovana pevačica Zorja Pajić gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde je progovorila o svojim utiscima nakon finala PZE na kojem je završila na trećem mestu.

- Srećna sam definitvno jer smo napravili projekat koji je toliki broj ljudi zapazio bez da smo dodatno uložili u neki marketing, već smo sve sami uradili i sama sam se ja kretala po televizijama i tim gostovanjima. Vidim da ljudi prepoznaju to što smo želili da napravimo, što je najvažnije od svega. Sviđa im se muzika, sviđa im se nastup, sviđa im se cela ta slika koju smo želeli da predstavimo i to je ono što mene čini presrećnom i to je moj uspeh, pobedili li ne pobedili, to se ne poništava. Svakako da osećam ipak malo žal što neće ta pesma otići na Evroviziju. Meni je važno da kada se pojavim s onim što volim, da to bude prepoznato, i to je to. Ali bilo bi lepo da pobedim, nekad - istakla je Zorja.

foto: Kurir televizija

Da li žali za nečim?

- Ja bih volela da sam bolje pevala, recimo. Ali da sam bolje pevala po mom mišljenju to ne bi napravilo neku veliku razliku. To je više neki moj problem u glavi, pošto sa kim god da sam razgovarala o tome su mi rekli da nisam normalna. Ali ja mislim da sam ono što je do mene bilo i ono što sam u datom trenutku mogla da uradim, uradila sam do maksimuma. T ako da ne žalim ni za čim. Prosto sam znala da će tu biti ljudi koji imaju prosto veću fan-bazu i veći broj glasača. I otprilike smo negde očekivali, ali smo se nadali da će se možda desiti čudo. Možda... ali dobro, treća sreća, neka bude tako - rekla je Zorja.

foto: Kurir televizija

Koja joj je Zorja draža, ona od pre dve godine ili ova sada?

- Ova sad mi je draža. Ona od pre dve godine je bila nesigurna u sebe, tužna i uplašena. Tad je počeo najtužniji period mog života, a "lik u ogledalu" je izlazak iz cele te situacije i povratak u normalu. Ja sam pre dve godine bila zadovoljna plasmanom i stvarno srećna. Ali posle toga mi se desilo nešto u glavi, nestala sam sama za sebe, pa onda i za druge. Ovaj lik u ogledalu je konačno završio taj period - otkrila je.

04:04 PRE DVE GODINE MI SE DESILO NEŠTO U GLAVI I NESTALA SAM! Zorja nakon PZE otkrila: Ova pesma je konačno završila taj period

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:25 Filip Balos - Nemam tremu, ali osećam veliki pritisak. Moj favorit je bila Zorja