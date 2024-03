UKLETI DRUM SMRTI: Toše i Dolores poginuli na ovom JEZIVOM mestu, nju sami Bog sačuvao, on je usmrtio ženu, meštani veruju u jedno

Toše Proeski izgubio je život na autoputu Zagreb - Lipovac na ulazu u Novu Gradišku 16. oktorba 2007. godine, a tada je sa njim bila u kolima njegova menadžerka Ljiljana Petrović. Nažalost, nije jedini kome se na istom mestu desila nesreća. Upravo na ovom putu tragično je stradala i hrvatska glumica Dolores Lambaša, koja je takođe, kao i Toše, spavala na suvozačevom mestu kad se desila saobraćajka.

foto: Profimedia, Printscreen/Exploziv

Pevačica Hanka Paldum doživela je saobraćajnu nezgodu na auto-putu za Zagreb gde je prošla bez povreda iako je automobil totalno uništen. Nesreću je doživela na auto-putu A3, kraj mesta Križ u blizini Ivanić-Grada.

foto: Printscreen/YouTube

- Hvala Bogu da me čuvao. Ne mogu da verujem da sam se i ja sudarila na tom ukletom auto-putu, gde su stradali moji kolege, Toše Proeski i glumica Dolores Lambaša. Ne znam šta je s tim putem, ali to nije normalno. Videla sam znak Križa i kad bolje razmislim, to je bio neki znak s neba - rekla je Paldum tada.

foto: Dragan Kadić

Nažalost, tu nije kraj nesrećama. Naime, glumac Emir Hadžihafizbegović 12. oktorba 2014. godine na ovom auto-putu usmrtio je ženu u udesu. On je osuđen na kaznu od godinu dana zatvora. Ova presuda rezultat je potpunog priznanja krivice i sporazuma sklopljenog sa tužilaštvom.

foto: Youtube/Printscreen

Stanovnici koji žive uz tu deonicu smatraju da je taj drum uklet i za sve krive podzemne vode i mračne sile. Upravo na tom mestu vozači se žale na halucinacije i neobjašnjive pojave.