NAPADNUTA JELENA GOLUBOVIĆ Bivša rijaliti učesnica povređena, otkrila detalje: "Vikala sam i zvala policiju..."

Bivša rijaliti učesnica, Jelena Golubović, napadnuta je u Beogradu.

foto: Nenad Kostić

Jelena se sada tim povodom oglasila i otkrila šta se tačno desilo. Kako navodi, nju je presreo nepoznati muškarac i hteo je da joj uzme torbu.

Ona je, naime, uspela da se odbrani, a u jednom trenutku ju je gurnuo i naneo joj povredu.

- Napadnuta sam sinoć. Muškarac je pokušao da mi otme tašnu. On je krenuo na mene, ali je video prolaznike. Krenula sam da vičem i da zovem policiju, pa je on odmah pobegao. Ne znam ko je, ne poznajem ga, nikada ga pre nisam videla. To se sve odigralo blizu moje kuće, u centru grada - rekla je Jelena, pa otkrila da je došlo do fizičkog obračuna, ali da nema teže povrede:

foto: Kurir Televizija

- Nemam ozbiljne povrede. Boli me noga, ali proći će. Nisam ga na kraju ni prijavila, jer je on pobegao, a ja sam uspela da sačuvam tašnu i što je najbitnije, dokumenta. Sada sam dobro, osim što me boli noga, ali sve ostalo je u redu - završila je Jelena.

