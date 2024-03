DUŠA MI SE RASPADA OD PLAČA KRAJ ŠPORETA I USISIVAČA Takmičila se u ZG, sada zapalila mreže stihovima: "Služila mu kao veš mašina"

Mirjana Aleksić napravila je pometnju na društvenim mrežama novom pesmom "Fatalna žena". Svi se pitaju da li je zaista ozbiljna ili je u pitanju neka parodija, jer ona do sada nikada ovakve stihove nije pevala.

"Kao klinka sam se udala, mladost moju u ruke mu dala, rodila mu i ćerku i sina i služila kao veš mašina. Duša mi se raspada od plača kraj šporeta i usisivača, sada čujem neke klinke ganja, dosta mi je ovog s**nja. Emocije nema, jaka sam ko stena, ja sam ta žena fatalna" - prva je strofa koja je odmah izazvala reakciju.

foto: Nesa Videal

Ovim povodom pozvali smo nekadašnju takmičarku u "Zvezdama Granda", koja je detaljno obrazložila zbog čega je odlučila da snimi pesmu sa ovakvim tekstom koja nije tipična za nju:

- Evo da pokušam da objasnim. Mogu da razumem što su ljudi iznenađeni i što nisu tako nešto očekivali od mene. Taj sporni stih je odlika našeg stanja u društvu i ne mora da se odnosi samo na muško-ženske odnose, nego i na ostale sfere života. Samim tim što je spakovan u rok aranžman predstavlja bunt. Otpevala sam ono što mnoge žene žele da kažu. Uglavnom se u pesmama čuju reči "Ja te volim, ti me varaš i to je to", ali,eto, ja sam rekla umesto onih žena koje su se našle u takvoj situaciji. Svesno sam preuzela deo tog srama otpevavši takve "ružne reči"- kaže Mira i dodaje:

- Ova pesma je najudarnija i najgrublja sa albuma koji radim, pa sam zato i rešila prvu da je izbacim. Bliski ljudi znaju da ja privatno slušam hevi metal, pank, rok, ali ja sam bila u "Zvezdama Granda" i ta muzika mi leži. Pevam sevdalinke, izvorne pesme jer ih volim, a naravno iz Srbije sam - kaže pevačica kroz osmeh.

foto: Nesa Videal

Njoj ne smeta što je njen rad na udaru kritike:

- Sve je nastalo spontano. Gopsodin Bandar je uradio tekst i to smo snimili još prošle godine. Kad sam čula reči veš mašina, jesam imala zastoj, ali kako sam pesmu slušala sve više sam shvatila da je sasvim potrebno otpevati tu pesmu, iako sam znala da ću dobiti kritike i dobre i loše. Svesno sam to uradila i ona je namenjena svima koji osećaju bunt i koji se osećaju potišteno, iskorišćeno, izrabljeno, za one koji kažu: "Ljudi, e dosta mi je svega" - objasnila je ona.

