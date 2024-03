JELENU GOLUBOVIĆ TETKA PRIJAVILA ZBOG MALTRETIRANJA! Glumica besna: Hoće da nas izbaci iz stana...

Jelena Golubović je u emisiji otkrila da ju je tetka prijavila policiji zbog maltretiranja putem društvene mreže Fejsbuk.

Jelena je postala poznata širokim narodnim masama u rijaliti šou programu, a svi dobro znaju koliko je bila vezana za svoju baku.

Međutim, kada je njena baka preminula, došlo je do problema sa tetkom koja je tražila deo nasledstva, odnosno novac od luksuzne nekretnine u Karađorđevoj ulici u Beogradu.

Golubovićeva je sada otkrila da je svađa sa tetkom koja se odjednom pojavila otišla toliko daleko da ju je prijavila policiji.

- Tetka uopšte nije brinula o baki. Niko nije znao da tetka postoji dok baka nije umrla i dok tetka nije tražila polovinu stana. Stalno je govorila da je Karađorđeva ne zanima, a nekretnina, zlato i nafta, to se zna da su pare. I ona kao mafijašica: "Pa nisam, ja sam uvek govorila da me ne zanima Karađorđeva, i sad me ne zanima, ali me zanimaju pare od Karađorđeve" - rekla je ona i nastavila:

- Još sam ja prijavljena policiji i traženo je da budem izuzeta kao ključni svedok zato što "maltretiram" moju tetku sa kojom ni ne razgovaram tri godine. Sad, ona ne maltretira mene, mamu i brata da izađemo iz stana u koji smo došli iz porodilišta - kaže Golubovićeva , i dodaje:

- Njena ćerka smatra da je ja maltretiram na Fejsbuku jer sam napisala da je ku*va ispod plavog mosta moralnija od moje tetke. E zato ja nju "maltretiram" i zato me je prijavila policiji, tražila zabranu prilaska.

