ŠOK! CECA UKRALA KAJI PESMU? Ostojićeva platila Glišiću 5.000 za stihove koji su završili kod Ražnatovićeve, nije jedina izigrana

Pesma "Fenomen" koju je još pre tri godine snimila i otpevala Katarina Ostojić Kaja završila je kod Cece Ražnatović. Ništa nije čudno da pevači probaju pesme, pa kasnije odustanu od njih, ali ova pesma nije bila probana, već je debelo plaćena.

- Još pre tri godine Kaja je kupila pesmu od Dada Glišića. Ona je izabrala pesmu Fenomen, otpevala je, mnogo joj se dopala, platila je odmah. Kada je trebalo da se radi novi, finalni snimak Kaja je imala nekih privatnih problema i nije mogla da dođe na termin pa je rekla da će izdavanje pesme odložiti za bolje dane. Dok je ona rešavala svoje probleme došla je do šokantnog saznanja. Naime, njena drugarica je bila kod frizera Stevana Radivojevića u salonu, koji je brže bolje hteo da se pohvali da Ceca ima novu pesmu i Kajinoj drugarici je pustio "Fenomen". Kada je čula pesmu njoj je bukvalno kosa pobelela, i drugarica je ostala u šoku. Nije mogla da veruje odakle Kajina pesma kod Cece. Odmah je pozvala Kaju i rekla joj je Ceca ti je ukrala pesmu. Kaja je bila šokirana i odmah je pozvala Dada Glišića da vidi o čemu se radi. Tada joj je on rekao da je puštao pesme Ceci i da se njoj ta pesma jako dopala i da joj je ustupio pesmu, a da će Kaji vratiti novac. Istina je da je on pare vratio, ali u ratama i obećao joj je da će joj zbog petljanja uraditi na poklon jednu pesmu što se nikada nije dogodilo - priča izvor za Scandal.

Kaja je potvrdila navode izvora:

- Da, istina je to što ste čuli, ali ne bih ulazila u detalje to je završena priča - ispričala je Kaya kojoj je nedavno Dado Glišić ponudio pesmu na poklon za simboličnih 5.000 evra.

Ovo nije prvi put da je plaćena pesma završila kod Cece. Pre nekoliko godina Rada Manojlović je otkrila da joj se dogodilo isto. Ona tada nije želela da puno komentariše, već je samo potvrdila saznanja koja joj je novinar dok je radio intervju predočio. Međutim, nedugo zatim na društvenim mrežama povela se diskusija, a onda je Rada lepo objasnila.

Njen komentar sa društvene mreže X prenosimo u celosti:

- Pesma "Lažov notorni" je plaćena i snimljena sa drugačijim tekstom, samo jejednog dana rečeno da ona ide Ceci (ne bih detaljno nije za javnost). Album Bred Pit je takođe bio snimljen, četiri ili pet pesama, međutim nije bio plaćen jer je tad Grand produkcija plaćala ne mi svakako. Nije bilo pomena o tome da će se tako nešto desiti, ja sam se pripremala za taj album i samo sam obaveštena da je prodat pevačici iz Hrvatske. Nisam znala da se nisu dogovorili niti me je iko obavestio. Tada sam napravila skandal, prolila more suza ha ha ha, i Popović je od tada promenio poslovnu politiku, rekao je: Znate šta, deco, ja očigledno više ne mogu da prepoznam, izvolite sami birajte i sami plaćajte. Tad sam zauzvrat dobila Alkotest i Marakanu. To jest platila haha. I onda kad me ljudi pitaju Rado što ne snimas meni dođe da plačem haha - napisala je tada Rada.

To je podiglo veliku buru u javnosti, pa je Ceca odgovorila vrlo kratko: - Rada je već lepo sve objasnila. Autor pesme Goran Ratković Rale nije imao komentar dok se Saša Matić ogradio od svega rekavši da je on učestvovao finansijski, a da ako je Rada prevarena i pokradena da postoje institucije u kojima to treba da prijavi i da nađe krivca jer on to sigurno nije.

