PEVAČICA UHVATILA PARTNERA U PREVARI! Skupljala dokaze, pa mu odmah tražila da uradi JEDNU STVAR

Pevačica Kaja Ostojić svoj ljubavni život krije od očiju javnosti, a svojevremeno je pričala o dečku koji ju je prevario.

Kako je pevačica tada istakla, odmah je tražila od njega da se iseli iz stana.

- Ja sam bila previše luda kada sam bila klinka, imala sam običaj da čeprkam po lap-topu, telefonu i da vadim sve na papir, da štampam dokaze, ali to je bilo pre 12 godina - počinje Kaja u emisiji "Magazin In" i dodaje da mu je za sve što je otkrila rekla:

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

- To je bila jedna od težih situacija u mom životu kada sam dala sve crno na belo. Kretala sam na nastup, ja sam bila totalno u haosu, psihički demolirana, dala sam mu to i rekla da se do 7 ujutru vraćam sa nastupa, a on da se do tada iselio i da ga više ne vidim.

Inače, Katarina Kaja Ostojić sa 19 godina rodila je ćerku sa svojim bivšim suprugom, a nedavno je pričala o svojoj naslednici, ali i kako joj je kao samohranoj majici.

foto: Kurir Televizija

"Teško je, ali ja sam imala pomoć od roditelja, tetke i teče koga više nema, nažalost. Oni su mi puno pomogli, tetka posebno, ona je čuvala dete dok nisam imala novca da priuštim dadilju i sve ostalo, ali kad sam počela da radim, obezbedila sam sebi pomoć. Moram da spomenem jednu dadilju Nenu koja je čuvala Nikolinu kada je bila mala i koja ima velike zasluge što je ona danas disciplinovana - rekla je tada pevačica.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

09:32 STARS 251