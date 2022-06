KAJA OSTOJIĆ UHVATILA PARTNERA U PREVARI! Pevačica otkrila detalje, evo kako ga je NAHVATALA: Psihički sam bila demolirana!

Pevačica Katarina Kaja Ostojić gost je govorila o prevarama, teškim situacijama kroz koje je prolazila sa svojim partnerima, pa priznala da joj je najteže palo kada je sama uhvatila partnera u prevari.

- Ja sam bila previše luda kada sam bila klinka, imala sam običaj da čaprkam po lap-topu, telefonu i da vadim sve na papir, da štampam dokaze, ali to je bilo pre 12 godina - počinje Kaja u emisiji "Magazin In" i dodaje da mu je za sve što je otkrila rekla:

- To je bila jedna od težih situacija u mom životu kada sam dala sve crno na belo. Kretala sam na nastup, ja sam bila totalno u haosu, psihički demolirana, dala sam mu to i rekla da se do 7 ujutru vraćam sa nastupa, a on da se do tada iselio i da ga više ne vidim.

