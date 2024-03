"ORGANIZAM JE SVE ODBIJAO, POVRAĆALA SAM I VODU" Marija Mikić otkrila probleme sa kojima se suočila tokom trudnoće, ovo je razlog

Marija Mikić otkrila je sa kakvim se zdravstvenim problemima suočavala. Kako kaže, upravo to je bio razlog spontanih pobačaja koje je imala pre nego što je rodila ćerku Đurđu.

Naime, Marija ima dvoje dece, a sada je priznala da je najpre imala ozbiljan zdravstveni problem koji su lekari kasno uočili u periodu dok je čekala prvo dete.

- Imala sam trombofiliju da nisam ni znala. To je bio razlog spontanih pobačaja pre nego što se rodila Đurđa. Po mom mišljenju i iskustvu kroz koje sam prošla test na trombofiliju treba da bude sastavni deo svih testova svakog onoga ko se odluči za zasnivanje porodice – poručila je Marija i otkrila da su joj mučnine tokom trudnoće predugo trajale, a u jednom momentu je izgubila čak 8 kilograma.

- Mučnine i povraćanja su me pratili kroz obe trudnoće od početka do kraja. Moj organizam je sve odbijao. Dešavalo se da povraćam i vodu. Ali kad znaš da te čeka nešto najlepše na svetu izdržiš. Ipak je to samo 9 meseci a ljubav imaš za ceo život – izjavila je Marija i detaljno objasnila koliko joj se promenio način ishrane dok je čekala porođaj.

- Mene prate mučnine od prvog dana, tako da sam na satisfakciju u hrani zaboravila odavno. Na primer, jabuke nisam jela u životu, a sad uživam u njima. Od tolikih mučnina smršala sam osam kila otkako sam ostala trudna. Imam lufta da se ugojim još tri kilograma da budem kakva sam bila kada sam ostala trudna. Ceo život bucka, a sad ovako - priznala je Marija ranije.

