NEKADA BILA VELIKA ZVEZDA U SRBIJI, A SADA NIKO I NIŠTA: Izdali je prijatelji, ostala bez kuće, ulazi u rijalitije i preživljava

Pevačica Tanja Jovićević, koja je uživala veliku slavu širom nekadašnje Jugoslavije i plenila kako lepotom tako i raskošnim glasom, danas živi na rubu egzistenicje. Otkako je nedavno izašla iz jednog rijaliti formata, Tanja boravi u panisionu i još uvek ne uspeva da reši svoje stambeno pitanje, pišu mediji.

Kako je rekla za jedan list, ona je je zbog izdaje najbližih, uključujući i oca i dečka koji se bavio kriminalom, ostala bez krova nad glavom.

- Ja sam jedinica, a ta rodbina... Uvek sam bila crna ovca, bez dokaza sam osuđivana i bila sam na točkovima dok je život išao pored mene. Moj otac je poklonio stan mojoj sestri od tetke, ali sam tada ostala bez doma, ne beskućnik, nego bez doma. Nisam imala ni pasoš, da bih putovala negde. On je bio jako bolestan, a razveli su se kad sam ja imala 13 godina, a sve su to krili od mene. Da sam mogla da uzmem neki deo toga, ne bih mogla.

Nastavlja se život na točkovima, a ja sam više bila muško nego žensko, jer sam stalno radila. Stalno me je osuđivao što nije kod mene u bendu, ali prosto, mi smo kolege i nema šanse, izbegavala sam to. Tri godine smo mi ćutali, mislim nije patetika, ali ja se vratim sa turneje i zateknem ćutanje, odbijanje svega - kaže pevačica tada i osvrće se na smrt majke posle koje je tek sve krenulo nizbrdo.

- Meni majka umire na rukama, eksplodiralo joj je srce. Da mi je neko dao bilo kakav savet, nemoj tim putem, nego meni niko nije ništa rekao. Kad je mama umrla, jedne zime, bila sam očajna i ostala sam sama. Rodbina se razbežala, kao da sam neki čudak. Desila se neka misterija u njihovim glavama, oni kažu, se*s, droga i rokenrol, a ja od toga ništa nisam konzumirala - priča Tanja u dahu i dodaje da ju je žena koja je navodno pokušala da joj pomogne, zapravo dodatno uvukla u dugove.

- Srećem jednu svoju poznanicu, oskudno obučenu sa troje dece, izašla je iz sigurne kuće. Kliknulo mi je, rekla sam joj da dođe da živi kod mene, deca su bila mala. Kad je došla u moj stan bila je totalno istraumirana. Preživela je pakao, a tada kreće moj privatni pakao. Stižu računi, ja u bendu, šaljem novac, ali se ništa ne dešava. Na kraju svega se ispostavi da je dug ogroman. Na kraju ne znam gde je novac završio, nije bilo ni novca, ni jednog računa. Ona je sve vreme imala roditelje koji su je zvali da dođe, a ona je meni rekla da ih nema. Advokatica me savetuje da prodam stan ispod cene na aukciji. Zahvalna sam joj, jer mi je pomogla kad su mi izvršitelji kucali na vrata. Smognem snage da nastavim dalje.

Nakon toga, pevačica je živela sa partnerom, kog krivi za to što je u potpunosti izgubila krov nad glavom.

- Ja sam imala još jednu polovinu stana koji nije bio proknjižen, pa pošto je on upao u neke dugove, odnosno zajedno smo, ja stvarno nisam znala šta se dešava. On je završio u zatvoru, ali ja, naravno, nikada nikog ne bih ostavila na cedilu. Ja nisam videla dinara od te neke njegove aktivnosti, ali okej, i to sam ispoštovala, išla sam u posete. Najgore je kada vam se rade stvari iza leđa, a vi nemate pojma. Videla sam i tu zatvorsku priču, ali mi je žao što sam to videla.

Nakon što je ostala bez ičega, Tanja je jedini spas videla u ulasku u rijaliti.

- U tom trenutku nisam imala posao, privatni život mi se raspao, bila sam u totalnom haosu, zazvonio je telefon i ja sam bez razmišljanja rekla da i ostala sam devet meseci. Otišla sam tamo jer sam na to gledala kao na izuzetnu poslovnu ponudu. Rijaliti shvatam onako kako to treba da bude: da kada osobe sa određenom biografijom pozovete u jedan televizijski šou oni reaguju na situaciju koja im se dogodi onako kako bi reagovali u privatnom životu. Tako sam se i ponašala. Kada me sretnu sad ljudi na ulici, zahvaljuju mi se jer sam bila svoja i odbranila sam boje svoje muzike. Mislila sam da ću moći da promovišem malo više neku drugu stranu reke, ali dobro. Ako se pomoću tog rijalitija saznalo da sam i dalje tu, da radim, da stvaram, da pevam, meni je to dovoljno. To je sud javnosti i svako odgovara za svoje postupke. Meni nije padalo na pamet da pred tim sudom uradim nešto nepimereno - ispričala je Jovićevićeva, koja je iz rijalitija izašla sa dobrim honorarom, ali je i taj novac ubrzo propao.

- Bilo je to jedno nesretno ulaganje. Kad sam izašla iz prve sezone rijalitija, htela sam da uložim u neki posao, da se odmaram. Bila je u pitanju neka tekstilna industrija, ali propao je novac i posao. Nikada nisam izgubila veru u ljude, jer je bio loš tajming. Nadam se da ću dobiti priliku u muzičkoj industriji. Meni ovo ništa nije strano - zaključila je nekadašnja rok zvezda, koja sada živi u pansionu na Ibarskoj magistrali, koji joj plaća njen prijatelj Željko Mitrović, s kojim je nekada sarađivala u kultnom bendu Oktobar 1864.

