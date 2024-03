MC STOJAN NAGLO PROMENIO TEŽINU ZA 20 KILOGRAMA! Reper morao i javno da se oglasi: Kad postoji...

Marko Stojković, poznatiji kao MC Stojan uporedio je svoju skorašnju sliku sa fotografijom od pre osam meseci i tom prilikom se pohvalio neverovatnom transformacijom koju je doživeo.

Naime, reper je za pomenuti period uspeo da smrša 20 kilogram, tačnije sa 105 kilograma pao je na 85.

- Slika levo 105 kilograma pre osam meseci i slika desno 85 kilograma. Kad postoji volja, postoji i način - napisao je Stojan na svom Instagramu.

foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

Podsetimo, reper je nedavno bio specijalan gost na koncertu Aleksandre Prijović u Zagrebu.

- Sve u životu se dešava iz nekog razloga i ko zna zašto je to dobro, a ja verujem u dobro i da se dobro dobrim vraća. Ne žalim za učinjenim ili neučinjenim koracima jer svaki je moj korak koračan sa srcem. I verujem da sve dođe na svoje, i to baš onda kada to sudbina želi - napisao je nakon koncerta.

Kurir / Plusradio / Preneo: Lazar Stanušić

