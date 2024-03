CELA DONJA VILICA MI JE PUKLA, MESO MI JE BILO NA ZUBIMA!" Vera Matović PRVI PUT progovorila o teškoj saobraćajnoj nesreći (VIDEO)

U emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića pevačica Vera Matović prvi put je opisala tešku saobraćajnu nesreću koju je doživela:

- Imala sam udes. Sve mi to tu stoji, sve sam to navukla - rekla je pevačica pokazujući na svoju donju vilicu.

00:57 CELA DONJA VILICA MI JE PUKLA, MESO MI JE BILO NA ZUBIMA! Vera Matović PRVI PUT progovorila o teškoj saobraćajnoj nesreći

- Donja vilica i sve to mi je puklo. Meso mi je bilo na zubilma. Kada sam jezikom dohvatila da vidim da li imam zube videla sam da ih nema i samo sam rekla: O Bože, nemam zuba!

Ipak nedugo zatim se ispostavilo da su svi zubi ipak na broju:

- Kad je doktor došao samo je to uhvatio, taj sloj mesa i skinuo ga rukom. Srećnije me nije bilo kada sam shvatila da su još su ti zubi u mojoj glavi svi. Udarila sam bila u volan. Davno je to bilo. Ovo prvi put vama pričam.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

03:46 ZAVRŠENO FINALE MAJKI I SNAJKI! ZA POBEDNIKA 1.000.000 DINARA Emisiju ulepšali Deda Mraz, Vera Matović i koka Olja!