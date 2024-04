STIDI SE RANIH RADOVA! Prija angažovala IT stručnjaka da sa interneta UKLONI njene slike iz mladosti pre ESTETSKIH ZAHVATA

Aleksandra Prijović trenutno važi za najpopularniju i najtraženiju pevačicu mlađe generacije. Širom regiona puni dvorane i hale i njen trenutni uspeh niko ne može da ospori.

foto: Jurica Cvitanić/Extra FM

Od samog početka privukla je pažnju publike kao simpatična devojka iz komšiluka koja odlično peva, ali ovaj epitet sad joj se izgleda ne dopada. Kako smo saznali od našeg izvora, pevačica je angažovala IT stručnjaka kom je dala zadatak da s Gugla ukloni njene fotografije iz mlađih dana koje joj se ne dopadaju. - Radi se o slikama koje su uglavnom iz perioda tokom i nakon takmičenja u "Zvezdama Granda". Tada nije izgledala kao danas, toga se mnogi sećaju. Nije imala bujnu kosu kao sad, imala je veći nos, neupadljive jagodice, usne i zube kao sad, pa je sve to prethodnih godina korigovala kod estetskih stručnjaka. Ni njen stil nije bio bogzna kakav, zbog čega je često bila kritikovana od strane modnih stručnjaka. E sad, zašto joj sve to smeta zašto želi da pobegne od svoje prošlosti, ne znam, ali sam od njenog saradnika čuo da Prijovićka hoće da ukloni sve tragove o tome s Gugla - kaže naš sagovornik.

foto: Dragan Kadić

Na pretraživaču se danas može videti samo nekoliko slika iz Aleksandrine mladosti. Radi se o slikama, kako navodi naš izvor, koje su za nju prihvatljive pa ih je ostavila na internetu.

- Taj IT stručnjak je uklonio gotovo 90 odsto Aleksandrinih fotki iz mladosti na razne načine. Pozivao se na povredu autorskih prava, a u nekim slučajevima i na zaštitu podataka o ličnosti pa je Gugl usvojio njegove zahteve. Ne znam tačno koliko je platila ovu uslugu, ali pretpostavljam da je u pitanju svota od nekoliko hiljada evra, s obzirom na to da je posao bio iscrpan i dugotrajan. Sve u svemu, ona je postigla svoj cilj i zadovoljna je time - navodi naš izvor.

foto: Printscreen YT

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Aleksandrom na broj telefona poznat redakciji, ali nam se ona nije javljala na pozive.

Ovo nije prvi put da Prijovićka uklanja detalje svoje prošlosti koji joj se ne dopadaju.

foto: Printscreen YT

Kurir je, podsetimo, pre pet godina pisao o tome da je Prija od bivšeg saradnika, harmonikaša Borka Radivojevića tražila da ukloni sve snimke s Jutjuba na kojima ona s njim peva na romskim svadbama. U tom tekstu pisalo je: "Novopečena zvezda uvidela je da joj imidž svadbarske pevačice neće mnogo doneti u karijeri, zbog čega je zatražila od svojih nekadašnjih saradnika da se uklone svi snimci s Jutjuba na kojima ona peva na privatnim veseljima. U pitanju su klipovi koji su imali i po nekoliko miliona pregleda, a postavljao ih je poznati harmonikaš Borko Radivojević, koji ju je tada pratio na tezgama."

1 / 4 Foto: Printscreen YT

foto: Kurir

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

06:04 Izjava Aleksandra Prijović