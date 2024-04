LJUBA ALIČIĆ OTKRIO KOLIKI JE NAJVEĆI BAKŠIŠ KOJI JE IKAD DOBIO! Letele novčanice od 500 evra, pa se nakupila BASNOSLOVNA CIFRA!

Pevač Ljuba Aličić koji je poznat kao jedan od kraljeva bakšiša, ispirčao je u emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića koliki je najveći iznos bakšiša koji je ikada uzeo.

Ova priča pokrenula se u rubrici "dezinformacija" kada je voditelj druga dva gosta pitao da procene da li je istina da je Aličić jednom priliko uzeo 25.000 evra za veče i da mu je to najveći bakšiš u životu.

Pevačica Slavica Ćukteraš je rekla da to nije tačno, a njena koleginica Milica Jokić da jeste. Ispostavilo se da je Milica Bila u pravu.

- I ja kažem da je tačno - rekao je pevač, a potom ispričao kako se sve odgigralo:

- To je bilo u Berlinu. Bio je neki sunet. Ja sam pevao pesmu "Njen oproštaj". Jedan gospodin kome sam zaboravio ime davao je 500 po 500 evra i na kraju se nakupio taj iznos. Naravno nisam to ja sve uzeo, već sam podelio sa kolegama. To je najveći bakšiš koji sam u životu dobio.

