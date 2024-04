JELENA TINSKA: Slađanu sam znala preko njenog brata sa kojim sam bila! BIO JE OPASAN FRAJER, a posle sestrine smrti je pitao OVO

Glumica i balerina, Jelena Tinska govorila je u emisiji Puls Srbije o svom poznanstvu sa rok muzičarkom i pevačicom Slađanom Milošević koja nas je nedavno napustila.

- Nisam se sa Slađanom toliko družila privatno. Mi smo sarađivali. Ja sam u stvari bila u jednoj emotivnoj vezi s njenim bratom, Goranom Miloševićem, pevačem generacije 5.

- Ona je bila njegova sestra i sastavni deo njegovog života. Međutim, par puta smo se profesionalno sretale i radile smo jednu emisiju zajedno. Ona je bila naša najveća rok zvezda ili pop zvezda. Bila je pre svega fantastična osoba. Ona je bila ispred Madone, Lejdi Gage, Sindi Loper. Bila je baš onako karakteristična - rekla je Tinska i dodala:

- Kad sam Goranu izjavila saučešće, onda je on mene pitao da li ja mogu da učinim nešto, da ona bude u aleji znamenitih građana. Vi imate aleju velikana i aleju znamenitih građana. Ja sam odmah napisala pismo Šapiću jer sam smatrala da je on kompetentan za to da donese jednu takvu odluku. Ja nemam ništa ni protiv Džeja, ni protiv Šabana Šaulića. Ali oni su u toj aleji između ostalog. Pa valjda je i ona zaslužila da bude u toj aleji.

