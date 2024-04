"ODSELI SMO U VILI U AMERICI, MENADŽERU 'ISPARILE' PARE, ALI SAM USPELA DA SE REVANŠIRAM" Nada Obrić o prevari u karijeri (VIDEO)

Pevačica Nada Obrić obeležila je čitave generacije u nekadašnjoj Jugoslaviji, a gotovo da nema mesta u bivšoj državi u kojoj nije nastupala i bivala velikodušno prihvaćena.

Samim tim, s obzirom na to da Balkanci žive ili rade na različitim kontinentima, ona je imala turneje i po velikoj Americi i dalekoj Australiji.

Jednu zanimljivu anegdotu je iznela u emisiji "Divan šou" kod voditelja Ivana Gajića na Kurir televiziji.

01:27 ODSELI SMO U VILI U AMERICI, MENADŽERU ISPARILE PARE, ALI SAM USPELA DA SE REVANŠIRAM Nada Obrić o prevari u karijeri

Iako je uglavnom sve bilo ispoštovano, pa je na njoj bilo da odradi svoj deo posla, ona se prisetila jednog problema koji je imala u Americi oko isplaćivanja novca.

- Radila sam podosta sa Mirkom Kodićem, i vani i po Jugoslaviji, celoj Evropi, Americi, Australiji... Ja makar imam sećanja kada nismo isplaćeni u Americi. Mirko je bio sa nama, on takođe nije isplaćen. Odseli smo u jednoj vili i čekali menadžera, to je priča za sebe, ali sam našla načina da se revanširam, ovdašnjem našem čoveku koji nas je pozvao. Desilo mi se to jednom, tada i nikada više. Dobro je da sam naučila na tom primeru. Mnogo više sam se revaširala i mnogo više od mnogo više.

Kurir.rs

