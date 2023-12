POSLE NADE OBRIĆ, KARELUŠI NA TAPETI GOCA TRŽAN! Pevačica u svom maniru poslala jasnu porku: Posle kuke lele kad vam ODGOVORIM

Jelena Karleuša, prokomentarisala je potez koleginice Goce Tržan koja je nedavno govorila o novom muzičkom pravcu pa se dotakla i Karleušinog novog studijskog albuma.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Nedavno je Nada Obrić govorila o novom muzičkom pravcu pa je Jelena i tada odgovorila u svom dobro poznatom maniru:

- Stvarno, zašto sve kolege pitaju za mene? Očekuju da će neko da oplete. Stalno neke Nade Obrić, neke - zasustila je Jelena dalje da nabraja, ali joj je konkretno rečeno da se sada radi o Goci Tržan.

foto: Printscreen

Prema navodima, ona je izjavila: "Sumnjam da nju pitate za bilo čiji od naših albuma", a Jelena je na sebi svojstven način pokazala šta ona zapravo misli o svemu tome.

- Aha... Pa, eto... Zato što ja stvarno ne bih znala šta da kažem... Nisam znala da Goca ima novi album. Nema? Ne znam šta bih rekla - započela je Jelena, pa objasnila o čemu se tu radi:

foto: Aleksandar Panić

- Pa, imam dva albuma, kako da ne pitate? Šta se i oni prave ludi? Šta sad, oni se prave naivni? "Što novinari pitaju sve nas pevače?" Pa o kome će da vas pitaju nego o meni, pogotovo što sam izdala dva albuma. To se ne dešava nikad. O kome će da vas pitaju? Svakako ćete imati više naslova ako pričate o meni. Budite mudri, pričajte lepo o meni, onda ću ja lepo o vama. (smeh) Bićemo velika srećna porodica. Zašto kolege imaju stalno nešto na moj račun da kažu, da dodaju? Šta vam je? Ostavite me na miru. Posle kuku lele kad odgovorim. Pst, samo lepo o meni i onda ću ja lepo o vama. A onda kada ja nisam dobra prema vama, imam osećaj da to malo više boli vas nego mene. Ajde u Novoj godini da svi pričate lepo o meni i ja ću biti vaš najveći prijatelj.

Kurir.rs/ Republika/ preneo/ N.K.

