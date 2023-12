"PSIHOPATE NAPADAJU BOTOVSKI U HORDAMA I NA NAJBOLESNIJI NAČIN" JK potresena zbog smrti Mihaila: Svakoj žrtvi nasilja poručujem...

Jelena Karleuša više puta je govorila o svojoj borbi sa ružnim komentarima i sajber nasilju od strane ljudi sa društvenih mreža, a sada se oglasila i povodom smrti Mihaila Janjuševića.

Brat rijaliti učesnika Marka Janjuševića pronađen je mrtav u svom stanu, a sumnja se da je izvršio samoubistvo. Ubrzo zatim su isplivale jezive prepiske i komentari sa mreža gde su ga nazivali pogrdnim imenima i vređali. Većina tviteraša sumnja da je upravo to linčovanje doprinelo njegovom lošem psihičkom stanju.

Karleuša jasnog stava kao i uvek dala je svoj sud o ovoj tragediji koja je odjeknula u medijima poput bombe.

- Čitam po portalima o samoubistvu brata onog lika Janjuša iz rijalitija, koji je najverovatnije sebi oduzeo život zbog zlostavljanja i uvreda na društvenim mrežama. Svaki put me duboko pogodi kada vidim kako razgoropađeno online zlo uzima živote. Svakom ko bez svog imena i slike, sa lažnog profila, šalje drugima ludačke uvrede, a taj neko zbog toga izvrši samoubistvo - sudila bih za ubistvo. Ako je reč o deci koja su pokazala posebnu okrutnost u napadima na slabe, takođe bih imala rigorozne mere i za njih i za roditelje. Istog momenta bi bile pronađene sve IP adrese tih ološa koji su pisali te stvari i svi bi bili pohapšeni za najteže krivično delo. Mnogo mi je žao svih koji nisu dovoljno jaki da izdrže onlin napad i mržnju jer znam da te online psihopate napadaju botovski u hordama i na najperfidniji i najbolesniji način i tako zadaju težak psihološki udarac i za najjače. Šta mislite kako znam?! Znate svi vi odlučno kako znam - napisala je JK i nastavila:

- Najgore od svega je što žrtvama online linča nema ko da kaže da ga napadaju tužne pomeće pi**ice koje bi kukale i izvinjavale bi se i plakale u policiji kao crvići. Po pravilu su to bednici u pravom životu, neuspešni i iskompleksirani, nevidljivi, nebitni... Žao mi je ovog momka pogotovo što je trpeo napade zbog brate, zbog svoje seksualnosti... Da užas i apsurd bude veći, lično sam blokirala na Instagramu tog rijaliti Janjuša upravo zbog konstantnih brutalnih uvreda koje mi je pisao i vređao me, a da me i ne poznaje. Ali on nije jedini. Nažalost, zbog konstantnih online uvreda najgore vrste morala sam da blokiram i mnoge druge, nazovi poznate muškarce, poput pevača Slobodana Radanovića koji se ljigavo predstavlja kao nekakav zaštitnik žena a jednu ženu i majku napao je nebrojeno puta upravo online. Sve su to pi**etine, svi ti koji online vređaju ali sam ja te činjenice svesna i mogu da mi pop**e k**ac. Ali ima puno onih koji sa tim zlostavljanjem ne mogu da se izbore kao ja. I zato dolazi do tragedija. Svakoj žrtvi online nasilja, pretnji, seksualnog ponižavanja, ismevanja, poručujem da mogu da mi se obrate. Rešenje je u samopouzdanju i samopoštovanju. A kada poštujete i volite sebe mogu i gole slike da vam objave, da vam prete i udaraju na porodicu, posao, život i decu, izdržaćete - poručila je Jelena.

Pevačica je takođe otkrila šta misli da je koren problema, ali i navela koliko je važno da se o tome javno priča.

- Dodala bih još jednu zapanjujuću činjenicu. Najveći online nasilnici postaju upravo one grupacije ljudi koje od malena trpe represiju i odbacivanje društva. Na prvom mestu, najveću online agresiju pokazuju pripadnici LGBT zajednice, i to prema ljudima istog seksualnog opredeljenja kao oni, a zatim i prema ženama. Oni statistički ispoljavaju najokrutniju mržnju prema sličnima na društvenim mrežama. Koren problema leži upravo u dubokom kompleksu zbog različitosti koje im je stvorilo društvo, porodica... Online agresiju pokazuju oni koji su trpeli fizičko i psihičko nasilje u porodici. Online nasilnici prema ženama su i oni koji su gledali zlostavljanje žena u porodici u detinjstvu, njihovo ponižavanje, ismevanje. Deca prisvajaju taj šablon. Nažalost, žrtve nasilja od strane društva u ranom detinjstvu obično postaju isti takvi nasilnici ili se potpuno povlače u sebe, što je opet koren problema nefunkcionalnog društva. To su oni koji gledaju nasilje nad ljudima ili životinjama i biraju da ne reaguju. Tu dolazimo do začaranog kruga. Mali broj je onih koje je užasno i nepravedno životno iskustvo navelo da budu zaštitnici i borci protiv nasilja, glasnogovornici. Samo oni koji su uspeli sami da pobede lični rat. Rat sa samim sobom se vodi zauvek - napisala je JK i dodala:

- Takođe, oni koji su kao mali gledali kako otac zlostavlja majku, takođe ispoljavaju agresiju u odraslom dobu. Tako takvi dečaci tuku svoje žene kada odrastu, a devojčice rastu u žene kojima je nasilje nad njima nešto što se podrazumeva. Ono što svima treba jeste razgovor na ovu temu. Ne šapat, nego jasan i glasan javni razgovor i pokretanje jedne vrste edukacije i za žrtve i za nasilnike. Jer niko nije rođen kao žrtva i niko nije rođen kao nasilnik. Porodica i društvo od deteta prave budućeg ubicu ili budućeg lekara, predsednika... Problem je što se kod nas o ovim temama javno ne razgovara. Ali moraćemo - zaključila je Karleuša.

SOS telefon za pomoć SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja. Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org. Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

