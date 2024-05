VERA MATOVIĆ I MITAR MIRIĆ ŽESTOKO SE POKAČILI U EMISIJI! Pevačica branila žene, pevač odmah uzvratio- MALO LETIŠ, TO NEMA PRIČE

Mitar Mirić već decenijama vredno gradi karijeru i retko koji pevač se može pohvaliti i približnim brojem pesama kao on.

Pevač je u intervju za Grand je priznao da ne postoji estradni umetnik koji je ostao imun na slavu i popularnost koja pored dobrog može da donese i loše stvari.

foto: Kurir televizija

– Dok ne dođeš sebi, malo letiš, to nema priče, mislim da je to svakoga udarilo. Ne znam kako ko, možda je kod žena drugačije, ali kod nas je to bum. Bilo je svega – rekao je iskreno pevač, na šta se nadovezala njegova koleginica Vera Matović.

–Velika je razlika između žena i muškaraca, ogromna, barem kada je reč o meni. Oni su nekako slobodni, oni mogu sve sebi da priušte i da kockaju i da piju, da flertuju – rekla je Vera, a Mitar je dodao.

foto: Printscreen Amidži show

- Kocka nikada! Na svu sreću, pričam na svu sreću za sebe – poručio je Mirić, a njegova koleginica je nastavila.

- To se damama nije dozvoljavalo, nisam ni razmišljala o nekoj popularnosti. I dan danas i posle svega, dokazuje se, eto pesma „Miki Milane“ ima tolike preglede, preko 7 miliona, a ja sam još uvek dole ispod stola, ako vi shvatate i verujete, ja sam uvek manja od makovog zrna. Ja sam ponosna – zaključila je ona nedavno u emisiji „Zvezde Granda Specijal“.

