PSU JELENE KAREUŠE SU ODSEKLI PREDNJE ŠAPE, UŠI I REP! Otkriveno KO je zlostavljao njenog ljubimca: "To je bila surova igra!"

Pop pevačica Jelena Karleuša, koja često promoviše humanost prema životinjama, nedavno je udomila još jednog psa, kom su odsečene prednje šape, uvo i rep.

Nekoliko meseci ranije udomila je štene iz istog legla, te je sada oba psa zbrinula i pobrinula se da budu zdravi i siti.

Ona je svom novom kućnom ljubimcu dala ime Alfa, a sada je otkrila da je saznala ko je zverski izmučio njenog ljubimca.

Pevačica je šokirala javnost vešću da su psa zlostavljala deca.

- Lečim i činim sve da im ostatak života bude dobar, da žive mnogo bolje od onih ljudi koji su im to zlo učinili. Npr. moja velika ljubav je moj pas Alfa, kome je neko, ja imam saznanja ko je to i mislim da bi to bilo šokantno za javnost i mogu da kažem da uopšte nije odrasla osoba u pitanju... to je bilo surovo igranje dece, najverovatnije je to. Alfa, kome je neko znači odsekao obe prednje šape, rep i uvo... On je sada glavni princ, beba u kući, i uživa u životu stvarno predivno. On je zaboravio sve što mu se desilo, sigurna sam - rekla je Jelena na Prvoj televiziji.

