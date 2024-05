KUMA ŽESTOKIH MOMAKA S VRELOG ASFALTA 90-IH: Dečko joj POGINUO, muža jurile ubice, a onda je pukla BRUKA teška 140.000 franaka

Lela Andrić ostala je upamćena po hitu "Čarobnjakov sin", koji je devedesetih godina bio popularan. Pojavila se na estradi kao veoma imućna žena koja je odlučila da se oproba u pevanju.

S njom su voleli da se druže svi koji su u to vreme nešto značili u Beogradu: političari, muzičari, intelektualci, kriminalci. Pevanjem je počela da se bavi 1992. i objavila je pet albuma. Onda je više od deneceniju nestala s javne scene.

- Ja sam slobodan umetnik, nemam profesiju. Putujem po svetu i otkrivam nove lepote koje do sada nisam videla. Uglavnom, sada se bavim sobom i tako je već nekoliko godina. Podvukla sam crtu, promenila sam sve, od izgleda do ishrane. Sad sam vegan i to mi mnogo prija. Muzikom sam se bavila isključivo iz ljubavi i nisam se zarekla da više neću pevati. Ako budem poželela da snimim novu pesmu, to ću i uraditi - priča Lela, koja je već s prvom pesmom napravila bum na estradi.

- Družila sam se sa svima, i sa finim momcima, s kriminalcima, političarima, estradom. Ne znam zašto su me svi oni voleli, verovatno zato što sam bila iskrena. Najteže mi je bilo kad je ubijen moj kum Dugi, kao i Šljuka. Sva ta ubistva su se desila tokom prve godine mog braka sa Srđanom Adžemovićem - ispričala je pevačica svojevremeno za Kurir.

- Ubice su zapravo jurile mog muža, pa su onda ubijali koga su stigli. Plašila sam se za svoj život jer nikad nisam mogla da znam da li će me neko ubiti na ulici, staviti mi bombu pod auto ili gađati kuću zoljom. Pretnje smrću smo dobijali stalno. Zato sam bila najsrećnija kad sam se razvela, ne zbog Adžema, nego zato što je to bio težak period mog života.

Pored toga što je bila u braku sa biznismenom, često je bila u žiži interesovanja javnosti, te je svojevremeno bila osuđena zbog prevare “teške” 140.000 švajcarskih franaka. Naime, Lela je 2005. godine osuđena na 11 meseci zatvora i tri godine uslovne kazne, zato što je na prevaru uzela novac od Švajcarskog državljanina. Sud je Alenspaha uputio na parnicu jer je tokom suđenja utvrđeno da je Lela Andrić od njega u dva navrata pozajmila samo 140.000 franaka, a ne koliko je on tvrdio. Što se ostatka od 835.000 franaka tiče, grafološkim veštačenjem je utvrđeno da potpis na priznanici o pozajmici nije potpis Andrićeve, niti njene majke.

