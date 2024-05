"2018. GODINE SAM OTIŠLA U ITALIJU..." Romana Panić o medijskoj pauzi i privatnom životu, otkrila i veliki POVRATAK na estradu

Romana Panić na muzičkoj sceni pojavila se pre dvadeset godina, a u jeku popularnosti povukla se iz javnosti.

foto: Printscreen

U "Premijeri" je otkrila da ima utisak da nikada nije ni odlazila sa estrade, ali i najavila povratak.

- Ja sam 2018. godine napravila pauzu, otišla sam u Italiju i tamo živela. Želela sam da se ostvarim u nekim drugim ulogama, ali nećemo danas o prošlosti. Sve me je to navelo na neke druge strane i donelo nove ideje. Ja imam utisak da nisam nikada nestala jer su tu bili sve vreme naslovi i vesti u medijima - rekla je Romana i dodala da se upravo vraća na velika vrata:

foto: Printscreen

- Svi mi kažu da me nema dugo, a zapravo me dugo nije bilo samo u Beogradu. Evo, biće me ove sezone, imaćemo dve varijante nastupa. Jedna će biti akustična, a druga onako bendovska.

Panićeva je otkrila kako održava devojački izgled u petoj deceniji i otkrila šta je najviše uticalo na njenu formu i mladolikost.

foto: Printscreen

- Zdrav način života mi je doneo to da danas izgledam slično kao i pre 20 godina. Imam mnogo energije bez obzira što sam u kasnim četrdesetim godinama. Mislim da je to sklop svega, iskustvo i životno i pevačko... Mnogi čak kažu da nikada bolje nisam izgledala. Sazriš i onda sve to bude jedan paket...

