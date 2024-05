OVO JE DIREKTOR GRAND PRODUKCIJE Retko ga viđate na malim ekranima, ali sada je napravio izuzetak: Gestom RASPLAKAO gosta!

Pored pevačke karijere, Dragiša Golubović Golub više od tri decenije posvećen je borbi za prava estradno-muzičkih umetnika u čemu niže uspehe.

U godini jubileja Grand produkcije, direktor Goran Šljivić koga nemamo često prilike da viđamo na malim ekranima, je gospodinu Golubu uručio čak dve nagrade.

– Čovek koji je obeležio muziku, estradu na našim prostorima, to radi i dalje i ja mu od srca želim da tako nastavi još dugo dugo– na početku je rekao Šljivić koji je zatim iznenadio Golubovića.

– Ovo je jedna ozbiljna renomirana kuća sa velikim uspesima i teško je održati taj nivo i prosperitet, ja mislim da nam to polazi za rukom. Moj povod je taj jubilej pošto je gospodin Dragiša u našoj emisji, Grand produkcija, Grand televizija, lično ja, i pevači imaamo saradnju sa SEMUS-om na čijem je čemu gospodin Golub i to dugo traje i trajaće– rekao je direktor koji je dotakao Dragišu svojim rečima i gestom kome se nije nadao.

– To je jedna organizacija koja upravo i štiti naše izvođače, licencira ih i moj apel je da svi pevači svoju bazu nađu u SEMUSU jer je to jedna legitimna organizacija koja to radi kako treba da se radi. Ovom prilikom ću da dodelim gospodinu Dragiši jednu zlatnu plaketu, želim da se saradnja nastavi i dalje. To nije sve, to je za SEMUS, a ovde je još jedna plaketa koju gospodinu Golubu uručujem lično za njegova zalaganja i doprinos u razvoju Grand produkcije i muzičke estarade Srbije i šire– zaključio je Goran Šljivić, a voditeljka je primetila suze u Golubovim očima.

Dirnut gestom Grand Produkcije, potvrdio je da su ga stigle emocije koje nije želeo da sakrije.

– Ovo je duplo iznenađenje, hvala direktore – jedva je izustio Golubović.

