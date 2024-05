"POTUKLE SU SE KOD MENE U STUDIJU" Goran Ratković Rale otkrio detalje o SUKOBU PEVAČICA, fizički nasrnule jedna na drugu!

Gost emisije Puls Srbije bio je Goran Ratkovic Rale, koji je otkrio detalje o velikom skandalu na estradi čiji je bio svedok.

Naime, Rale se, između ostalog, progovorio o prisetio i tuče između Mire Škorić i Vesne Rivas koja se dogodila krajem devedesetih godina.

- Sukob je bio između Mire Škorić i Vesne Rivas, e to je bio pravi sukob. To je bilo kod mene u studiju i njih dve su se ozbiljno pofajtale. Ova (Vesna Rivas, prim. aut.) došla s nekim kerovima, ja držim te kerove, ne mogu između njih, katastrofa. Povodac od kerova mi se upleo u noge, nisam mogao ni levo ni desno. Mediji su jedno tri-četiri meseca samo o tome pisali. I jedna i druga su temperamentne. Ja sam bio između. Pokušavao sam da ih razdvojim, ali ne vredi - prisetio se on za Kurir.

