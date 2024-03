STAVLJAM TAČKU NA OVO, SABOTIRALI SU PRIČU! Emir Lapsus za Kurir o RASPADU BENDA: "Žao mi je svih ovih godina, sve sam im ostavio"

Posle više od decenije uspeha, brojnih hitova i turneja u regionu, popularni "Lapsus bend" više ne postoji.

Emir Lapsus je, na pitanje o raspadu benda, rekao za Kurir da se oseća sjajno, i da mu se mnogo lepih stvari trenutno dešava, kao i da uživa u novim izazovima.

O razlazu benda i odnosu sa članovima Lapsus benda kaže da je mislio da je to urađeno na korektan način.

04:02 Emir Lapsus izjava

- Ali pošto sam čitao proteklih dana njihove izjave, čini mi se da nije tako. Meni je žao zbog svih ovih godina, gde smo bili dobre kolege, da se sada tako... Zašto me tako spominju, ako sam bio loš i nisam im odgovarao - rekao je on za Kurir.

Emir je bivšim kolegama poželeo sve najbolje, i da ne zna zašto se tako odnose prema njemu.

Na optužbe da je narcisoidan, kaže da su to bile izjave članova benda, i da je istina samo to da je on gurao svoju priču.

foto: Kurir.rs

- Što se tiče svega što smo ostvarili, sve sam im ostavio, i jutjub kanal i sve. Ja se predstavljam kao Emir Lapsus, tako me ljudi privatno i zovu... Lapsus je koliko ja znam latinska reč koja se ne može zaštititi autorskim pravima - kaže on.

Dodaje i da ga tako ljudi znaju, i da mu je to bio prvi juzer nejm na svim mrežama, kao i da će ostati Emir Lapsus.

Objasnio je da je on gurao priču, i da su nakon sedam godina rešili da se raziđu.

foto: Kurir.rs

- Stavljam tačku na ovo, ja ne znam detalje onoga što pričaju. Sabotirali su priču... - rekao je Emir za Kurir.

Kaže da je spremio dobre pesme, i da ima još nekih kompozitora pored njega.

Na kraju je rekao da smatra da je Breskvica veliki talenat, i da je ona i bila njegov favorit, a Teya Dori je poželeo svu sreću.

Kurir.rs/T. B.