OSNIVAČ LAPSUS BENDA OPTUŽIO EMIRA ZA PODVALU I KRAĐU: On nema prava na ime benda, lažno se predstavlja, ima narcisoidni poremećaj

"Lapsus bend" iz Bosne i Hercegovine bio je veliko i obećavajuće iznenađenje na regionalnoj muzičkoj sceni.

Za veoma kratko vreme osvojili su srca ljubitelja prave, dobre i kvalitetne muzike, međutim, nakon deset godina uspešnog delovanja ovaj bend se raspao, a vokalni solista Emir Aličković otkrio je sada sve.

Zato su mediji pozvali alfu i omegu benda, čoveka koji je kreirao celu priču oko „Lapsusa“, ​​Mahira Osmanovića. U otvorenom i iskrenom razgovoru objasnio je sve o „rastanku” sa vokalnim solistom.

- Sa bubnjarom Muminom Korajecom, koji je takođe iz mog kraja, osnovali smo bend Lapsus 2013. godine. Znamo se još od osnovne škole. Tada smo počeli da svirkamo i počeli smo sa rokenrolom. Vremenom smo počeli više da radimo, odnosno da igramo ozbiljnije. Na samom početku smo imali prvog pevača Eldara sa kojim smo snimali samo obrade. Emir se svojevremeno takmičio u muzičkom šou programu "ZMBT" na TV Haiat.

Ugovor na 8 godina

Onda se on nama sam javio, kao, ako ode naš pevač da ga kontaktiramo, jer bi rado bio deo našeg benda. Ali, ja sam smatrao da je Kakanj gde je on živeo malo podaleko od Tuzle, pa nećemo moći probe da radimo. Ali, onda se on meni opet javio, pitao me da li sam ga zaboravio? I, onda ga ja pozovem da dođe u Tuzlu. S njim sam opet počeo da snimam covere, pa su onda usledile pesme. A pesma „Hendikepiran„ nas je baš izbacila u sami vrh. Sve to trajalo je do momenta dok je trajao i njegov ugovor s nama. Osam godina smo radili pod ugovorom – otkrio je na početku razgovora Mahir Osmanović.

Ko je kome učinio uslugu da postane popularan? On tebi ili ti njemu?

- Pa s obzirom da nam je pisao da se pridružimo našoj grupi, onda je logično da je Emir zahvaljujući nama postao popularan i prepoznatljiv. Imali smo i druge pevače, poput Armina Dedića koji se takmičio u Zvezdama Granda, ali smo na kraju izabrali Emira.

Kako je završena saradnja?

- Pre četiri godine Emir je imao ambicije da preuzme ceo bend. Drugim rečima, ili jasnije rečeno, želeo je da on bude alfa i omega benda, da sebe preispituje mnogo više od ostalih. Ali, u tom trenutku mu nije bilo u interesu da započne solo karijeru, već da ostane pod okriljem benda. I danas kada više nije deo nas i dalje nastupa pod imenom „Lapsus bend”. Tim koji vodi sa sobom predstavlja kao da je original, a u srpskim medijima se predstavlja kao nova ekipa, postava „Lapsus benda“, što je apsolutna laž.

Ko ima apsolutno pravo na ime benda?

– Emir ni pod kojim uslovima ne sme da koristi naziv „Lapsus bend”. Sve smo to odavno završili u Srbiji, ali sada čekamo da se to potvrdi na globalnom nivou. Na regionalnom nivou, završili smo to u Srbiji u njihovom Službenom glasniku, piše ko je vlasnik benda i njegovo ime. Emir, ponavljam još jednom, nema prava na ime benda. Tamo je bio samo pevač, ali sada koristi priliku da okrene priču na svoju stranu.

Zašto pojedini srpski mediji pišu da se srpski „Lapsus bend” raspao?

- Zaista ne znam kako su sve to shvatili. Istina je da smo većinu projekata uradili u Srbiji, što radimo i danas. Svi producenti i autori su tu ali sjedište nam je bilo u Tuzli na području Kalesije, pa tako je i danas. Veoma smo srećni što sarađujemo sa srpskim autorima, tamo smo uvek srdačno i srdačno dočekani. Nikada nismo bili srpski bend, pa pretpostavljam da Emir okreće priču na svoju stranu.

Jeste li pokušali razgovarati sa Emirom?

- Sada ću biti iskren i otvoren u ovom razgovoru. Poslednje tri godine nismo komunicirali, radili smo isključivo poslovno. Već je ranije tražio neke nemoguće uslove, a ja kao šef benda nisam hteo da mu to dozvolim jer bi to bilo nepravedno, nepravedno prema ostalim članovima. Od tog trenutka naša komunikacija je prestala, ostala je samo poslovna. U jednom trenutku sam poželeo da okupim sve nas jer bi to bilo za dobrobit svih nas i samog benda, ali oni nisu bili zainteresovani. U osnovi sam mu smetao. On je takav, da ne kažem narcisoidan tip koji ne može dozvoliti da u grupi bude iko drugi za pitanje osim njega samog. Uvek je imao ambicije da bude šef. On jednostavno nije bio timski igrač. Prepustio sam njemu da sam uradi intervju, da ne idem. Ali svaki intervju je bio on i samo on. Ostali nisu postojali. Ne mogu da mu zabranim da nastupa pod imenom „Lapsus“, jer to je reč koju svi koriste, ali ne sme da nastupa pod imenom „Lapsus bend“. To ime je već zaštićeno.

Ima li „Lapsus bend” budućnost?

- Ja sam čovek koji voli da radi i verujem u sebe, verujem u tim koji imam oko sebe, kada je moj brat osnovao „Kolaps bend”, Emir mi je rekao da su oni kopija „Lapsus benda” i kao i on nije verovao da će od njih biti išta. Rekao sam mu da pusti vreme da sve otkrije, moj brat i ja smo gurali tu priču, verujemo u sebe, volimo da gradimo, nadograđujemo, volimo sve ljude i dobar tim. Očekujemo izuzetno veliki uspeh od grupe Collaps, što se tiče „Lapsus benda“, uskoro objavljujemo novu pesmu, predstavićemo novog pevača sa novim obradama i biće veoma zanimljivo. Novi pevač je iz Velike Kladuše, ima harizmu, veoma je mlad, ima 19 godina i zove se Armin.

