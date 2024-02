BIVIŠE KOLEGE IZ BENDA TVRDE DA JE NARCIS, A EMIR LAPSUS IM ODGOVORIO JASNOM PORUKOM! Okačio njihovu zajedničku fotku uz ove reči

Posle osam godina uspešne saradnje, Emir Lapsus je napustio istoimeni bend i odlučio da nastavi solo karijeru.

Izgleda da je muzičarima rastanak nešto teže pao nego pevaču, her su oni u više navrata pričali o njemu dok se on sve do sada nije oglašavao povodom ove teme.

Naime, članovi pomenute grupe su poslednjim izjavama digli veliku prašinu, posebno u delu kada su Emira nazvali osobom sa narcisoidnim premećajem.

- Sada ću biti iskren i otvoren u ovom razgovoru, poslednje tri godine nismo komunicirali, radili smo isključivo poslovno. Već je ranije tražio neke nemoguće uslove, a ja kao šef benda nisam hteo da mu to dozvolim jer bi to bilo nepravedno, nepravedno prema ostalim članovima. Od tog trenutka naša komunikacija je prestala, ostala je samo poslovna. U jednom trenutku sam poželeo da okupim sve nas jer bi to bilo za dobrobit svih nas i samog benda, ali oni nisu bili zainteresovani, u osnovi sam mu smetao, on je takav, da ne kažem narcisoidan tip koji ne može dozvoliti da u grupi bude iko drugi za pitanje osim njega samog, uvek je imao ambicije da bude šef, on jednostavno nije bio timski igrač. Prepustio sam njemu da sam uradi intervju, da ne idem, ali svaki intervju je bio on i samo on. Ostali nisu postojali. Ne mogu da mu zabranim da nastupa pod imenom „Lapsus“, jer to je reč koju svi koriste, ali ne sme da nastupa pod imenom „Lapsus bend“. To ime je već zaštićeno - rekao je jedan od osnivača.

Pevač nije želeo da daje izjave, ali im je danas odgovorio jasnom porukom kroz par reči uz njihovu zajedničku fotku.

"Ljubav, mir i harmonija"

