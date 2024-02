PREPOZNAJETE LI PEVAČICU SA SLIKE?! Bila je članica mega popularnog benda, razvela se i smuvala 14 godina mlađeg

Pevačica je svoju karijeru započela u bendu koji je bio megapopularan devedesetih, a sada je jedna od najpoznatijih dama sa estrade.

foto: Printscreen/YT

Nju svi znaju kao atraktivnu plavušu koja bez dlake na jeziku iznosi svoje mišljenje, a na početku je bila crnka i niko je ne bi prepoznao.

- Kao bend smo bili, nekako, svako na svoju stranu. Već to nije funkcionisalo. Znaš kad, maltene, niko ni sa kim nije pričao. Samo se nađemo na tezgi i gledamo se preko one stvari. To mi više nije prijalo - pričala je svojevremeno pevačica kada je započela solo karijeru.

foto: Story Arhiva

- Došla sam do druge godine Poljoprivrednog fakulteta i imala sam odlične ocene. Bila sam u fazonu da ću ili da se zaposlim u nekom butiku, nešto da radim ili da studiram i završim fakultet. Tako više nije išlo. Uopšte nisam imala ideju da ću samostalno da nastavim da se bavim muzikom. Stvarno. Bila sam odličan đak. Mogla sam bilo šta da radim, ali eto volim ovo - rekla je jednom.

1 / 6 Foto: Printscreen/Ami Dži šou

U pitanju je pevačica Goca Tržan, koja je bila skroz drugačija kada je stupila na javnu scenu.

Inače, njen ljubavni život često je pod budnim okom javnosti. Pevačica se udala i dobila dete sa Ivanom Marinkovićem, od kog se razvela i nisu ostali u dobrim odnosima.

foto: ATA Images

Sreću je pronašla sa bubnjarom Rašom Novakovićem koji je 14 mlađi od nje, a često je otvoreno govorila o borbi za potomstvo i išla na vantelesnu oplodnju.

Bonus video:

01:33:11 SCENIRANJE 21.05.2023. SANJA MARINKOVIC