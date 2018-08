MIA BORISAVLJEVIĆ STALA U ODBRANU LUNE ĐOGANI: Nazvala je ružnim pačetom, a ono što joj je poručila, IZAZVAĆE TOTALNI HAOS!

Neki učesnici su već poznati javnosti, a među njima je i učesnica prve sezone, Luna Đogani, koja je pre nekoliko meseci pred milionskim auditorijumom započela vezu sa tada oženjenim muškarcem, Slobodanom Radanovićem.

Njihova romansa nije potrajala, a Luna je odlučila da ponovo bude zadrugarka i pokaže sve ono što nije imala prilike da ispolji prvog puta.

Mnogi su komentarisali Luninu odluku da uđe ponovo u Zadrugu, a pevačica Mia Borisavljević, koja je pratila ovaj rijaliti, iznela je svoje mišljenje o ovom Luninom postupku.

- Pročitala sam da će ući ponovo i mislim da joj je to najpametnija odluka koju je mogla da donese. Mislim da je izašla iz Zadruge kao "ružno pače", da tako kažem, i kolateralna šteta, mislim da nije skapirala celu igru, ušla je jako naivno, pokazala se u lošem svetlu, iako znam da nije takva osoba. Mislim da joj je ovo pun pogodak, ispraviće svoje greške i to je to. Nije bitno ako se napravi jedna greška, bitno je da znaš da je ispraviš - rekla je Mia i pokidala svojim zaključkom!

Nema sumnje da će Luna biti zahvalna Miji, inače Slobinoj dragoj koleginici, na ovoj podršci koju je dobila, a ona nije jedina koja ju je pohvalila zbog ovog postupka. Ostaje nam da sačekamo 6. septembar i saznamo šta će se sve dešavati i kako će se Luna ovog puta pokazati.

