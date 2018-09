LAPSUSIMA MILJANE KULIĆ NIKAD KRAJA: Ovo što je sada odvalila nateraće vam SUZE NA OČI, a tek šta je rekla o Marinkoviću! (VIDEO)

Miljana Kulić već je poznata kao pozitivna osoba i zabavljač, i ukućani u Imaginarijumu vrlo rado provode vreme sa njom. Tokom jednog od razgovora rekla je Ivanu Marinkoviću da se "dezinformisao" umesto "deformisao", na šta su cimeri istovremeno prasnuli u smeh.

Mirko Gavrić, Zorica Marković, Marija Kulić i ostali zadrugari sedeli su u bašti i vodili opušteni razgovore o svakidašnjim temama.

Mirko se pohvalio o zahvatima koje je uradio na svom licu: "Ovo je 21.vek i ako ljudi mogu da idu da stavljaju trepavice, zube i sve, što ne mogu ja da popravim prirodnim putem. Evo recimo usne, ovo je ovde sve moje, ali uglovi su bili uvučeni, meni su oči ko sova, nos mi je veliki, glavudža mi ovolika". Žalio se Mirko dok su ga ukućani tešili da to nisu ni primetili.

foto: Printscreen Instagram

Onda je Miljana razmenila koju reč sa svojom majkom Marijom, i došla do genijalnog zaključka: "Mama kaže za Željka kada napuni 18 - 19 godina da uradi botoks. Ivan je lep čovek, možemo da pričamo šta god hoćemo, da je ovakav i onakav, on je lep čovek, mislim do se nije "dezinformisao" od alkohola.

Mirko Gavrić je ispao pravi prijatelj i uz smeh ispravio Miljanu da je trebala reći "deformisao"

Kurir.rs / Foto: Printscreen You Tube

Kurir

Autor: Kurir