MRAČNA TAJNA UČESNIKA PAROVA: Baki B3 krije dete!

Andrija Đogani, alijas Baki B3, ima vanbračno dete koje nikada nije hteo da prizna, saznaje Kurir Rijaliti.

Nekada popularni dens izvođač od skoro je učesnik sedme sezone "Parova" zbog čega je ponovo dospeo u žižu javnosti, a samim tim o njemu su počele da isplivavaju mnoge delikatne informacije i detalji koje je prikrivao.

foto: Printscreen/Happy

Zna se da Baki iz prvog braka ima ćerku Anđelu, studentkinju turizma, kao i da sa drugom suprugom ima jednoipogodišnjeg sina Matea i očekuje rođenje još jednog deteta. Ali, ono o čemu pevač nikada nije govorio jeste da ima vanbračno dete koje je priznao i još jedno nepriznato koje nikada nije video.

foto: Youtube Screenshot

- Posle razvoda od prve supruge Baki je imao dosta devojaka, sa nekim je bio samo u kratkoj romansi, a ima i onih sa kojima je potrajala veza. Znam da je pre sedam ili osam godina dobio dete sa devojkom s kojom se viđao par meseci, o tome je i on sam govorio. Navodno, povremeno viđa dete, priznao ga je i to ne krije.

foto: Instagram

Međutim, pouzdano znam da on ima i još jedno dete sa ženom koju je upoznao u diskoteci, imali su seks na jedno veče, posle čega se nikada više nisu videli. Ona mu je javila da je postao otac, ali se Baki nije na to obazirao, nije joj odgovorio na poruku, čak ni da pita kojeg je pola dete - kaže naš izvor, dodajući da niko od Bakijevih najbližih nema pojma da on ima nepriznato vabračno dete.

- On to sigurno nikome nije rekao, pogotovo ne sadašnjoj supruzi koju je u tom periodu upoznao i ona je ostala u drugom stanju. Znam da je Baki jako vezan za sina Matea i da s njim provodi mnogo vremena, takođe povremeno viđa i ćerku Anđelu i to dete koje je priznao. Sad kada je on ponovo medijski aktuealn, uveren sam da će se saznati sve o njegovim aferama i vanbračnoj deci - rekao je naš sagovornik.



Neprijatno iznenađenje

Bakija ostavila i druga žena Čim je kročio u vilu Parova i počeo da flertuje sa devojkama, posebno sa Izabelom Aljocki kojoj se otvoreno nabacuje, Baki je zaboravio na obećanje datu supruzi da će se lepo ponašati i da je voli najviše na svetu. Iako je njegova izabranica u šestom mesecu trudnoće, ona je odlučila da ga napusti jer ne može da podnese nedolično ponašanje pred kamerama.

- Bakijeva žena je pobesnela kada je videla kako se udvara Izabeli. S obzirom da ona i Baki žive u Tuzli u njenom stanu, pozvala je produkciju Parova i rekla im da prenesu njenom surpugu da se više ne vraća kod nje. Spremna je da sama odgaja decu, ona lepo zarađuje od bavljenja pevanjem i ne pada joj na pamet da trpi Bakijeva javna neverstva - rekao je naš izvor.

Ivan Ercegovčević/ foto: Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir