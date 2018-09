MILJANA KULIĆ SE UDAJE U ZADRUZI 2: Rodila je sina Gocinom bivšem mužu, a sad MLADOŽENJA mora da bude po meri mame Marije!

„Zadruga 2“ je počela, a sevnule su i prve varnice između pojedinih takmičara.

Miljana Kulić, jedna od najpopularnijih učesnica, koja je na imanje ušla sa sinom Željkom, iako je postala majka i veoma uživa u majčinstvu, još nije našla ljubav svog života.

Da li će sreću naći u drugoj sezoni rijalitija i da li će stati na ludi kamen, otkriva nam astrolog Stefan Dragojlović.

foto: Printscreen/Youtube



- Miljana je veoma temperamentna ličnost, odgovara joj muškarac koji ima stav, ali koji takođe mora da se pokorava i njenom stavu. Pošto ova mlada mama često menja raspoloženje, on mora da ima dosta strpljenja za njene bubice, kao i da zna kada treba da je smiri i spusti na zemlju. Pošto muškarci koji su ušli u „Zadrugu“ imaju „dijagnoze“, mislim da Miljana ni sa jednim ne bi mogla da funkcioniše duže od dve nedelje u stvarnom svetu. Ona traži suprotnost Ivanu Marinkoviću i bežaće od svakog dečka koji ima bilo kakvu sličnost sa njim. Takođe, Miljana je veoma promišljena i ona neće momka koji nema para, a ti svi koji su ušli u rijaliti imaju mnogo manje novca od nje, pa nemaju baš velike šanse. Miljana se opekla sa bivšim suprugom Goce Tržan i sada je pooštrila kriterijume - kaže Stefan.

Miljana je u nekoliko navrata istakla da bi volela da se uda, ali njen potencijalni muž mora da bude vredan i ambiciozan, da bude malo stariji od nje, ali će morati da prihvati i njenog sina Željka.

foto: Printscreen TV Pink



- Miljana ima visoke kriterijume, a ne nudi mnogo toga, osim stalne drame. Nije ona Naomi Kembel da može sve to da traži, a ukoliko se ne smiri, nikada se neće udati, ni u rijalitiju, niti u stvarnom svetu. U rijalitiju, Miksi može da se zaljubi jer će biti otvorena, a pošto voli da pokazuje svoje telo, seksa će sigurno biti. Posle uspavanke za Željka, ona će uskočiti nekome u krevet, te se od potencijalne šeme može izroditi ljubav. Pošto je Vaga u horoskopu, njoj je bitno da joj muškarac posvećuje dosta pažnje i da joj pokazuje ljubav, tako da, ako je neko zaprosi, a njoj se sviđa, Miljana će se udati - tvrdi sagovornik.

- Ipak, najbitnije je da novi Miljanin dečko prođe test kod mame. Jer ako ga Marija ne prihvati, o toj ljubavi nema ni govora. Pošto je Miljanina porodica kivna na Ivana, novi „mučenik“ mora da bude spreman na golgotu i da stvarno voli Miksi. Kako zvezde kažu, to bi mogao da bude MC Damiro, pošto i on ima dete, pa razume roditeljske obaveze, a i nije do sada imao sreće u ljubavi - otkriva Dragojlović.

foto: Printscreen/TV Pink

Kurir.rs/Alo

