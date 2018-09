LUNA SE SUNČALA U TANGAMA, A ONDA OTKRILA EMOCIJE: Nisam jadnica što Slobu i dalje volim! Sutra bi nam bilo GODINU DANA i imam jednu ŽELJU! (VIDEO)

Luna Đogani priznala je da i dalje voli Slobu Radanovića i da joj je on "bolna tačka", kao i da je nimalo nije stid zbog toga.

Anabelina ćerka je priznala pred "Drvetom mudrosti" da joj je još uvek teško i da je mnoge pesme podsećaju na tu ljubav, pa joj čak i suze krenu.

"Ne bih sada mogla da zaplačem, ali kada čujem pesmu koja me asocira na ljubav sa njim, ne mogu da se kontrolišem, to je moja bolna rana, nije zalečena i još uvek mi je teško. Ne mogu to da sakrijem. Ljudi me kritikuju, a ja ne smatram da sam jadnica. Svi su videli kolika je Slobina i moja ljubav bila, tek je prošlo 2 meseca, ja bih za sebe bila folirant kada bih pričala da sam ravnodušna", rekla je Luna i dodala:

"Nikad nisam folirala emocije.To što on priča napolju je on, ja sam ovo i toga se ne stidim. Ja ga volim i dalje, zbog toga što nisam završila sa njim ne mogu da počinjem nove veze. Sutra je godinu dana od kad smo se Sloba i ja poljubili, meni je taj datum jako bitan. Ako ti bude trebala neka tajna, ja ću ti je dati. Volela bih da sutra poručim jednu pesmu od mene za Slobu", izjavila je Luna, a "Drvo mudrosti" joj je reklo da će joj ispuniti želju.

Đoganijeva se kod "Drveta" pojavila u kupaćem koji joj je potpuno otkrivao zadnjicu.

