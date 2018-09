NADEŽDINA VELIKA ISPOVEST U ZADRUZI 2: Imam debelu depresiju i fobiju od LJUDI! Lekove ne pijem na vreme, a drugi to koriste protiv mene! (VIDEO)

Nadežda Biljić je zadrugarima ispričala da se bori sa teškom depresijom, pa i da je zbog toga sve pogađa.

Ona je sa majkom Miljane Kulić razgovarala o svom problemu, zbog kog je navodno nekoliko ukućana proziva i ponižava. Pevačica je prestala da pije lekove dva dana, što je izazivalo svađu sa Zlatom, Mirkom i Suzanom.

"Ja imam debelu depresiju, fobiju od ljudi i naglih pokreta, jer se vidi da se ja povučem ili cimam. Oni koriste kada ja ne pijem lekove na vreme. Ja znam kakvu su ovi ljudi i jedva čekam da svi shvate. Da me nisu napali i pričali svima da ne pijem redovno lekove, sve bi bilo u redu. Mića i slični njemu to rade namerno, pred punom sobom, daju mu "vaspitne", rekla je Nadežda i dodala:

"Ja sam sada hiperosetljiva, u ovom momentu. Oni u to udaraju, a ja ne mogu. Ja imam mu.a do poda, ceo život se družim sa kriminalcima. Oni me teraju da napravim problem i sebi i drugima. Ne želim da zavrtim rijaliti, ovo mi ne prija, to što sam u centru pažnje. Javna sam ličnost koja normalno radi svoj posao, zahvalna sam Mirku Gavriću koji me izvukao iz govana i "Pinku", ali ovo neću da trpim i ćutim."

Ona je opisala i situaciju zbog koje je danas želela da pobegne iz rijalitija.

"U sobi sede Mirko, Zlata i Suzana i Zlata, koji vide da 2 dana nisam popila terapiju. Imam ešerihiju, juče sam bila 3 sata kod ginekologa, za mene su to traume. Oni su pred punom sobom vikali na mene zbog toga, a mene Mirko uzima za ruku i naređuje mi da sednem, pa sam htela da mu lupim šamar. Ako se tako ponaša troje ljudi sa kojima se najvše družim kako će tek ostali", rekla je Nadežda.

