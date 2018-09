NEMA VIŠE SEKSA PRED KAMERAMA: Nadežda Biljić odlučila da apstinira do OVOG trenutka!

Folk pevačica i učesnica rijalitija , Nadežda Biljić, pala je u očaj zbog ljubavnog života.

"Mnogi su joj se udvarali otkad je napustila "Zadrugu", i to najviše zbog snimka seksa sa Mikijem Đuričićem. Upravo zbog toga nudili su joj neke avanture. Želeli su od nje sve i odmah, a njoj se to uopšte ne dopada. Ona je rešila da bude sama i da apstinira sve dok ne naiđe dečko koji će da je kupi lepim manirima i da je zavede kao pravi džentlmen. To bi joj jedino pomoglo da povrati reputaciju", otkriva Nadeždin drug, a ovo je potvrdila i sama pevačica pred ulazak u drugu sezonu rijalitija.

"Istina je da da ću biti sama dok ne naiđe neki normalan muškarac. Ne dam se više ni pred kamerom, ni bez kamere. Kad budem skinula ovaj verenički prsten, znaćete da je naišao onaj pravi. Do tada njime rasterujem ove neozbiljne kandidate", izjavila je Nadežda.

foto: Printscreen/TV Pink

Kurir.rs/Scena, Foto: Vladimir Šporčić

Kurir

Autor: Kurir