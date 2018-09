RIJALITI SEKS ZA PAMĆENJE: Treslo se pod jorgan planinom! Ovo su učesnici koji su akcijama u krevetu stekli slavu! (FOTO)

Tokom prethodnik sezona rijaliti programa veliki broj učesnika ostao je upamćen po vrelim akcijama u krevetu, ali neretko i van njega! Od "Velikog brata", do prošlogodišnjeg izdanja "Zadruge" - ovo su parovi koji su ostavili trag "pod jorgan planinom":

Ena Popov i Marko Miljković

foto: Printskrin Youtube

Iako su se granice pomerile kada je u pitanju seks u rijalitiju, voditeljka i di-džej probili su led svojom akcijom u prvom "Velikom bratu". Marko i Ena su 2006. godine prvi imali seks o kome se i dan-danas govori. Njih dvoje sakrili su se ispod jorgana da bi tiho vodili ljubav, ali iako su šaputali, mogli smo da čujemo njihove uzdahe. I Ena i Marko su poricali da su imali seks, a godinama kasnije di-džej je otkrio da je to morao da tvrdi jer je ona insistirala da to negiraju, kao i da su, logično, imali odnose.

Zmaj od Šipova i Danijela Poplićanović

Zmaj od Šipova rijaliti programima doneo je sasvim novu dimenziju! Osim što je često pred ukućankama vadio svoju alatku i hvalio se, najskandaloznija stvar u vezi sa ovim poljoprivrednikom jeste seks sa cimerkom Danijelom Poplićanović.

Tokom akcija ovih ljubavnika tresla se gotovo cela vila i danima se prepričavalo to što je Zmaj konačno prekinuo sušu. Posebno interesantno bilo je to što je on želeo da "oplodi" Danijelu, ali ga je ona ubedila da to ne radi. Snimak seksa obišao je internet, a čak su se i ukućani "Parova", čije su moralne granice mnogo tolerantnije u odnosu na obični svet, sablaznili kada su to videli.

Nadežda Biljić i Miki Đuričić

foto: Printscreen

Rijaliti seks zbog kog se tresla cela Srbija jeste između pčelara i pevačice u ekonomskom delu dvorišta u "Zadruzi". Rijaliti par nije imao predstavu da i taj deo pokrivaju kamere, što je Miki primetio u toku ljubavnog zanosa. Dok mu je Nadežda, okrenuta leđima sedela u krilu, on joj je šokirano rekao: "Je*ote, snimaju nas kamere", a Nadežda je viknula: "Gde su mi gaće?" Nakon ove akcije pevačica i pčelar postali su veoma popularni i njihov snimak završio je na porno-sajtu, a oni su kao nagradu za doprinos rijalitiju dobili nagradu 20.000 evra.

Stanija Dobrojević i Kristijan Golubović

Nakon venčanja u "Farmi" 2015. godine, starleta i Golubović završili su u hotelu, gde su prenoćili i imali seks. Iako su to negirali, nakon završetka rijalitija pričalo se da su imali akciju, a Kristijan je to veče tražio da mu donesu kondome. Oko dva sata noću, njih dvoje su polugoli legli u krevet, Stanija je zajahala Kikija, a potom su zamolili produkciju da se kamere ugase kako bi mogli da na miru uživaju. Neki cimeri iz "Farme" otkrili su posle za medije da im je starleta priznala da je imala akciju sa Kristijanom i da je odličan ljubavnik.

Kurir.rs/Jelena Stuparušić/ Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir