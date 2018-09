PAKLENI PLAN U ZADRUZI: Nadežda dobila 10.000 evra da rasturi vezu Banetu i Zerini! (FOTO)

Nadežda Biljić hoće po svaku cenu da rasturi vezu bivšem dečku Banetu Čolaku, a za to ima i dobar motiv - 10.000 evra!

foto: Printscreen/TV Pink

Kako saznajemo, pevačica se nameračila da Baneta odvoji od nove izabranice Zerine Hećo, a produkcija je spremna da joj za to posebno plati. Taj zadatak joj neće teško pasti s obzirom na to da, kako se poverila prijateljima pred ulazak u "Zadrugu", i dalje gaji emocije prema Čolaku, iako ga je, dok su bili zajedno, prevarila s Mikijem Đuričićem.

foto: Printscreen Youtube

Upravo to saznanje iskoristili su čelnici najgledanijeg rijalitija u regionu, a kako znaju i da je Nadežda muzičaru iz Užica Ahilova peta, rešili su da ih ponovo spoje.

foto: Printscreen You Tube

- Bane se odlično slaže sa Zerinom, dobro funkcionišu i baš su srećni, ali on je i dalje slab na Nadeždu i to svi znaju. Pre nego što je počela druga sezona "Zadruge", on je kad god bi neko pomenuo Biljićevu, menjao izraz lica i raspoloženje. Zato mu niko nije ni verovao da mu ništa ne znači. A pošto se producenti "Zadruge" o svim potencijalnim učesnicima detaljno raspitaju pre nego što im ponude učešće, do njih su došle i ove priče, pa su rešili da Nadeždi daju nepristojnu ponudu, to jest da joj ponude dodatni novac kako bi opet završila u Čolakovom naručju - rekao nam je Banetov i Nadeždin zajednički prijatelj i dodao:

foto: Printscreen Instagram

- Konkretno, Nadeždi je ponuđeno 10.000 evra da Banetu i Zerini "zabiberi čorbu" i da ih najpre malo posvađa, a kasnije i rastavi. Svi znaju da ona ume da pravi šou i da zavodi muškarce, ali je problem Zerina, koja je opasna rivalka. Ona je poznata po burnim svađama i žestokom karakteru, pa je Nadežda u strahu da joj ova ne napakosti i zagorča joj boravak u rijalitiju, jer je spremna na sve - priča ovaj momak, a u istinitost njegove priče smo se uverili kad nam je pokazao prepisku s Biljićevom u kojoj se savetuje s njim.

foto: Printscreen/Youtube

- Pitala me je šta da radi jer ne želi da stvara neprijatelje. S druge strane, to nije mala suma, a s obzirom na to da je Nadežda prošle sezone pobegla iz rijalitija i ostala bez honorara, značila bi joj ova finansijska injekcija - kaže njen drug.

foto: Printscreen TV Pink

Krajnji rok za pevačicu da prihvati ponudu je mesec dana od početka "Zadruge".

foto: Printscreen/Instagram



- Produkcija joj je postavila rok kako bi malo ispipala teren i videla kakva je Hećo protivnica. U principu, Nadežda se ne plaši nikoga i ničega, ali njoj je stalo do Baneta i ne želi da mu kvari vezu ako je zaista srećan. Ipak, rekla mi je da ne može da mi obeća da neće imati akciju ispod pokrivača ili u kupatilu s njim. Ako se odluči da ispuni zadatak koji je dobila od produkcije, pribeći će svojoj oprobanoj taktici: navešće Baneta da popiju zajedno, a onda će stupiti u akciju. Naravno, to će morati da uradi u trenutku kad Zerina ne bude u blizini da ga drži na oku, što neće biti nimalo jednostavno - završava Nadeždin i Banetov drug.

foto: Kurir



Kurir.rs/Jelena Stuparušić/ Foto: Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir