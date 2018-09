ARKANU DUGUJEM ŽIVU GLAVU! BIVŠI MINISTAR OTKRIO: Sa Cecom i Željkom sam sarađivao, a ovim potezom su me KUPILI! (FOTO)

Jedan od učesnika sedme sezone rijalitija "Parovi" Zoran Novaković je svojevremeno važio za moćnika i uticajnu osobu, uglavnom iz senke, odlučio je da progovori i otkrije mnoge tajne o kojima ćuti dve decenije. Nije pronašao bolji način da to uradi, nego da uđe u rijaliti.



Zoran Novaković dao je ekskluzivan intervju o svim detaljima o poznanstvu sa Arkanom i Cecom, ali i o svojim cimerima iz vile "Parovi 7".

1. Vaš ulazak iznenadio je mnoge, pozitivno naravno, shodno tome, kako ste se snašli u zatvorenom prostoru i da li biste promenili nešto?



"Više od mesec dana sam se dvoumio za ulazak u "Parove 7". Moji stari drugovi i prijatelji sa kojima se družim više od 20 godina su me ubedili da je to dobra prilika da malo pojasnim moj "kontraverzni" život i karijeru koja je dovela do toga da spremam veoma ozbiljnu knjigu o mom životnom putu i neverovatnim situacijama u kojima sam se našao možda sudbinski, a možda i silom prilika u vremenima od 1991. do 2018. godine. Sa sve originalnim dokumentima i fotografijama koji mogu preokrenuti mišljenja o našim najvišim političarima i ličnostima u periodu od 27 godina. Biće to ekskluziva, deo toga izneću i u vili.



2. Mnoge se iznenadili izjavom da ste bili dobar prijatelj sa Arkanom i Cecom, šta i ko Vas je spojio?



"Sa Arkanom i Cecom sam se prvi put susreo na jednom prestoničkom splavu, ispred hotela Jugoslavija, mislim 1996. godine. Sedeli smo sto do stola. Oni na ručku sa Mišelom iz "Cool –a" a ja kao domaćin predsedniku "KRIRR – a", ogromne industrijskie kompanije iz Nemačke, sa kojom smo imali velike poslove na izgradnji bagerskih sistema za basen Kolubara, Kostolac i Kosovo u proizvodnji uglja, za potrebe EPS –a. Ceca i Arkan su tada bili veoma simpatični i delovali su srećno i zaljubljeno. To je bio naš prvi prijatni susret kada sam i sam promenio mišljenje o njima. Naravno na pozitivno. Sa Mišelom sam tada razmenio telefonski kontakt jer su i njemu bile potrebne informacije i pomoć iz domena rada Ministarstvo energetina i EPS –a. Tada sam već sa poslom poslat iz REIK Kolubara u Miinistarstvo energetike i rudarstva sa specijalnim zadacima, koje sam dobio od vrha države. Pre svega kao rudasrski inženjer, koji je trebao da napravi i organizuje unapređenje proizvodnje uglja i električne energijeu Obranovcu, Kostolcu, kao i na Kosovu i Metohiji. Sa Arkanom sam se nakon toga više puta vdeo na stadionu Crvene zvezde, kao i sa Mišelom u restoranu koji se nalazi u blizini kuće gde je Arkan živeo sa Cecom. Tada je Željko bio u skupštini C.Z. a ja sam bio zadužen da probam da pomognem oko finansijske konsolidacije kluba, obzirom na to da su EPS, NIS i Energo-gas i druge kompanije bile pod direkntnom ingerencijom Ministarstva. Tada je sve blo drugačije. Pod sankcijama pod kojim je bila Srbija tada svi su se snalazili kako su umeli.

Nikada neću zaboraviti kako je Arkan zaštitio moje prijatelje iz EPS-a a i mene samog u toku utakmice na stadionu Crvene Zvezde, u toku utakmice Srbija-Hrvatska, pred punim tribinama, kada je nestalo struje celom stadionu. Dogodilo se to da je tadasnji potpredsenik vlade i ministar policije urlao i hapsio na toj utakmici svakog za koga je mislio da je kriv, od direktora stadiona pa do glavnog diretora EDB-a. Ja sam Arkanu koji je sedeo iza mene objasnio kakva je situacija zapravo, a on je kao iz topa krenuo na potpredsenika i rekao mu sve ono sto niko drugi nije smeo. Tada me je, pa mogu da kazem, "kupio" za sva vremena.

A sa Cecom sam povezan kroz dva velika, ali prijatna događaja. Prvi se desio nakon njenog izlaska. Imao sam u to vreme dosta informacija, i zbog toga mislim da je ona neopravdano bila tamo. Ceca je uz pomoć prijatelja , među kojima je i Marina Tucaković, Mili... Nakon što me je kontaktirao moj prijatelj da zatraži pomoć oko organizacije i obezbeđenja te cele manifestacije.

Ja sam naravno svim silama potegao svoja poznastva, prijatelje i pomogao oko svega toga. Taj koncert je bez ikakvih drzavnih finansija bio održan na ušću. A moj sledeci susret sa njom je bio na prijemu u Ambasadi Ruske Federacije.



3. Pred ulazak rekli ste da je sada mračnije vreme nego devedesetih godina, zbog čega, šta se razlikuje sada od tada?



Devedesetih godina službe bezbednosti države su bile veoma jake i imale su kontrolu nad skoro svim. Sada je situacija drugačija, jer su u igri i strane agencije i igrači.



4. Šta se krije iza Vašeg ulaska u sedmu sezonu vile "Parovi", s obzirom da ste rekli da ćete otkriti mnoge tajne iz mračnog doba, te da ćete raskrinkati mnoge stvari koje su se dešavale iza kulisa?



Poseban akcenat dao bih na bivšeg predsednika Srbije, Slobodana Miloševića. Imao sam specijalne susrete sa njim, preko zajedničkih kućnih prijatelja, jer sam "požarevački zet".



5. Kako komentarišete susret sa Vojislavom Šešelj, budući da se zna priča između Arkana i njega?



Uvek sa Šešeljem isto, ja prema njemu gajim veliko poštovanje jer je on čovek koji je branio Srbiju u Hagu. I potpuno ga razumem kada kaže da se nekih događaja ne seća. Nekih stvari i ne treba da se sećamo.



6. Po Vašem mišljenju, kome nije mesto u vili?



Milica, lepa i šarmantna devojka iz Kraljeva me je baš razočarala! Iza te finoće krije se tolika nekultura!



Potpuno je nezainteresovana za sve što se ovde u vili dešava, ne ume da se kontroliše kada popije, psuje kao kočijaš a i tako i pije.

