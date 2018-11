LJUBA PANTOVIĆ ULAZI U ZADRUGU: Stižem da uništim Karađorđa i Davida! Šampionka PRETI da će OTKRITI sve njihove PRLJAVE tajne!

Ljuba Pantović ove nedelje ulazi u "Zadrugu 2" s namerom da raskrinka bivšeg supruga Karađorđa Subotića, ćerku Aleksandru Subotić i njenog dečka Davida Dragojevića, saznaje Kurir.



Bodi-bilderka je spremna za borbu sa članovima svoje porodice s kojima već duže vreme vodi rat, a za to će biti i pošteno nagrađena. Prema našim saznanjima, ona će imati nedeljni honorar od 2.000 evra, a koliko će ostati u "Zadruzi" zavisi od toga kako se bude pokazala i dopala gledaocima.

foto: Printscreen/Instagram

Ljuba nije želela da priča o detaljima svog ulaska u rijaliti, verovatno zbog ugovora koji je potpisala s produkcijom, ali nam je otkrila da će biti nemilosrdna prema Karađorđu i Davidu, dok će sa Aleksandrom postupati znatno blaže.



- Vi sve znate (smeh). Ja se prema njoj uvek postavim kao majka i želim da nešto nauči, ali će umnogome moj stav zavisiti od njenog ponašanja. Nju konstantno truju protiv mene, a i sama je rekla da me nikad nije volela i da je imala animozitet, tako da ćemo videti šta će da bude. Ja sigurno nikog neću juriti, pa ni nju. Ako toliko želi da bude sa šljamom i da bude autodestruktivna, šta ja tu mogu? Ko ne želi sam sebi da pomogne, niko mu ne može pomoći - rekla je Ljuba, a onda se osvrnula na svog zeta Davida.

foto: Dado Đilas, Damir Devišagić

- Naravno da ima puno toga što znam o njemu. Mnogo loše glumi i puno laže, težak je folirant i misli da su svi glupi da veruju u njegove bajke. Njemu sam smetala jer sam zahtevala da Aleksandra uradi nešto od svog života i da radi na sebi, a on je hteo da se probija preko nje i da ona samo za to služi - kaže Pantovićeva.



Iako smo insistirali da nam otkrije šta tačno zna o Dragojeviću, ona je ostala dosledna tome da to sačuva za njihov bliski susret.

- To će sve on dobiti direktno u lice, pa da vidimo kako će se snaći. Da li će nastaviti da se upetljava u laži ili će da se pogubi. Istina, već se gubi iako još nisam tamo. On misli da su svi budale i da niko ništa ne zna o njemu i njegovima - zaključila je Ljuba.

foto: Dragana Udovičić, Dragan Kadić



Ivan Ercegovčević/ foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić

Kurir

Autor: Kurir