SLOBA NE MOŽE DA VERUJE ŠTA LUNA RADI U RIJALITIJU: Ako je i bilo nade za blogerku, sad je sve PALO U VODU! Evo šta joj pevač nikad neće OPROSTITI

Slobodan Radanović, koji je gostovao na žurki u rijalitiju, a njegova nekadašnja ljubavnica Luna Đogani burno je reagovala na njegov dolazak, pa je doživela nervni slom, teško da će zaboraviti blogerkine reči.

Folker je prokomentarisao Lunino ponašanje, koje mu se nimalo ne dopada, a zbog čega je odlučio da prekine svaki kontakt sa njom.

- Zato što sam čuo dosta gluposti o sebi tamo, pogotovo iz njenih usta. Najveća moguća glupost koju sam čuo iz njenih usta jeste to da sam ja nju ostavio kada sam saznao da je ona romske nacionalnosti. To je takva glupost, da je to strašno - rekao je pevač.

