MATORIN OTAC U SUZAMA ZBOG BORE SANTANE! SANJA POD PRITISKOM: Kazanova iz Železnika im pomrsio sve konce!

Sanja Stanković otkrila je da Bori Santani veoma zamera zbog neistine koju je izneo u javnost, da je otac njene devojke Jovane Tomić Matore pričao loše o njoj. Takođe, istakla je da joj nimalo ne prija što je Matora sada sa Borom u "Zadruzi 2".

"On je iz Železnika, odakle je i Jovana. Najviše mu zameram što je rekao ono za Jovaninog tatu, da je on pričao loše o meni", priznala je ona Lavu Pajkiću, pa dodala: "Kada je to saznao Jovanin otac počeo je da plače".

"Takođe, što je Bora rekao da Jovana i ja više nismo zajedno, što je laž, a mi smo kao neki prijatelji", nastavila je Sanja.

Podsetimo, kada je Jovana Tomić Matora ušla u rijaliti odmah je započela raspravu sa Borom Santanom na ovu temu. Tada, Kazanova iz Železnika pravdao se kako ga nisu najbolje razumele.

