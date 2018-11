NEZABORAVNA RIJALITI ŽURKA! BAKI B3 NAPUNIO 47 GODINA: Denser nije znao gde će pre, od hit iznenađenja sve se LJULJA! (FOTO)

Baki B3, nakon kratke posete supruzi i novorođenom sinu, vratio se u vilu "Parova", gde danas i proslavlja rođendan. Sve najlepše prvo mu je čestitala Dina, koja nije mogla da pronađe reči da objasni koliko joj je drago što je Baki ponovo tu.

foto: Happy screenshot

"Drago nam je što si se vratio, uneo si nam pozitivnu energiju. Želim ti sve najbolje za rođendan od sveg srca", rekla m uje ona, a on se zahvalio pa svima poželeo dobru zabavu.

foto: Happy screenshot

Najveće i najlepše iznenađenje svakako je bio dolazak ćerke Anđele u vilu.

1 / 3 Foto: Happy screenshot

Denser je jedva zadržao suze. Takođe, svojim prisustvom slavlje je ulepšao i muzički menadžer Ivan, koji zbog posla često nije u zemlji, te je Bakija obradovalo što je došao zbog njega.

foto: Happy screenshot

"On je više na putu nego kod kuće. Upravo to je razlog zbog čega smo retko u prilici da se viđamo. Veoma ste me pozitivno znenadili", prokomentarisao je.

Inače, produkcija se potrudila da ne izostavi nijedan detalj. Za densera, puštali su se hitovi iz devedesetih koje on izvodi, a uz koje je igrala cela vila.

foto: Happy screenshot

Kurir.rs/Happy/Foto: Happy screnshot

Kurir

Autor: Kurir