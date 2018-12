SUROVI OBRAČUN BIVŠIH SUPRIŽNIKA: Karađorđe organizovao silovanje i prebijanje Ljube Pantović? Planski je došla da bih ja ispao IZ RIJALITIJA! (VIDEO)

Ljuba Pantović urlala je pred zadrugarima za crnim stolom o tome kako joj njen bivši suprug Karađorđe Subotić ne misli dobro, te da njega zbog toga smatra zlonamernom osobom.

"Ja sam uspela da izvučem javnu pretnju da će me ubiti napolju, da će ovde brisati patos sa mnom... a svi znaju da me jeste fizički napadao! Javno je pozivao na to da meni neko nanese zlo putem batina i silovanja. Što se tiče zlih namera i te kako ima zle namere", uveravala je cimere ona u okviru zadatka koji im je dao Veliki šef, a to je da odaberu najzlonamerniju osobu među njima tako što će svako ponaosob nabrojiti po tri člana "Zadruge 2".

"Ova spodoba laže i na Boga ne misli!" dovikivao je Karađorđe sa drugog kraja stola, a njihova žerka Aleksandra gunđala je u kuhinji: "Tebe da siluju? On je bio u zatvoru sve to vreme, strašno..."

Čim je na njega došao red, Karađorđe je prozvao bivšu ženu.

"Izdvojio bih jednu sobu kao zlonamernu jer je ona planski došla ovde i pravila dva puta scenarije da bi mene izvela iz takta i izbacila iz rijalitija. To je Ljuba Pantović", rekao je on.

"Ne ume da igra nikakvu igru, nikome ništa da kaže... U prevodu, pi*ka se dokazala", oštro mu je odgovorila.

