GAGI ĐOGANI SE OBRATIO FANOVIMA, PA OSUO PALJBU PO NESUĐENOM ZETU: Treba da se STIDI što je Lunu onako ISKULIRAO! A evo ODGOVORA da li će denser ući u ZADRUGU!

Gagi Đogani putem društvenih mreža se obratio svima koji ga prate, a odgovarao je na pitanja koja su ih zanimala, pa tako progovorio i o Slobi Radanoviću, kome je poručio da bi trebalo da se stidi svog ponašanja na žurki gde se susreo sa njegovom ćerkom Lunom Đogani.

Otac Lune Đogani naveo je da se prvi put čuo telefonskim putem sa Slobodanom Radanovićem, malo pred pevačev odlazak na žurku u "Zadrugu", posle koje je Gagijeva ćerka doživela nervni slom.

foto: Prointscreen

"Rekao sam mu da objasni stvari, da kaže šta je, kako je, šta želi. Pričali smo kao odrasli ljudi, rekao mi je da ide da peva i da mu je to na prvom mestu", istakao je Gagi putem uživo uključenja na Instagramu.

On je rešio da sasvim otvoreno i transparentno odgovori na sva pitanja, pa je onda objasnio da je Slobu maksimalno podržavao, a on se loše poneo:

foto: Printscreen Instagram

"On se možda sladi time što sam mu se ja javio. Mada ne znam što bi mene trebalo da bude sramota. On treba da se sramoti što je Lunu onako iskulirao na žurki, bio sam maksimalno uz njega nekada, nosio sam mu poklone, a on tako".

foto: Instagram Printscreen

"Odbio sam da uđem u "Zadrugu". Ne mogu da budem unutra sa Lunom. Ukoliko bi me neko napao, ona bi mu iskopala oko. Ne bih mogao da izdržim sve to", istakao je Gagi.

foto: Damir Dervišagić/printscreen

Kurir.rs, Blic / Foto: Damir Dervišagić, Filip Plavčić

Kurir

Autor: Kurir