PALA JOJ ROLETNA! KAD JE ISPUCALA SVE TEŠKE REČI SKINULA MAJICU PA ZATALASALA PRED NJIM: Vrištala na sav glas, proglasila ga ŽVALAVIM pa zaradila OVACIJE! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora i Karađorđe Subotić zaratili su naočigled cele Bele kuće.

"Je*em ja tebe u ta usta matora", urlala je Jovana, na šta joj je Karađorđe kao iz topa uzvratio sa: "I ja tebe u ta nesavršena".

Obezbeđenje je brzo reagovalo, jer su sumnjali da će doći i do fizičkog napada. Karađorđevi komentari na račun njenog fizičkog izgleda kompletno su je isterali iz takta.

"Za razliku od tebe i tvoje ćerke i cele tvoje porodice, ja sam dobar čovek. Ja ti lično kažem da glumiš mafijaša. Jako si se za*ebao ako misliš da si mafijaš. Žvalavi, peniš, uzmi malo vode! Idi tamo da vaspitaš ćerku. Izvini što sam debela, potrudiću se da smršam. Ako smršam da li ću imati šanse kod tebe da me je*eš? On svaku devojku gleda da li ima si*e da li ima du*e, on je bolestan! Vređaš svoju ćerku zbog fizičkog izgleda. Našao si se prozvan da si budala, ti si još gore od toga", nastavila je da ural Matora.

U jednom trenutku skinula je majicu pa stegla stomak pred njim, pokazujući mu svoj višak kilograma. Zadrugari su ovaj potez ispratili ovacijama.

