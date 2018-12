ISPLIVALO! LAZAR I BRENDON SE VIĐALI PRE ZADRUGE: Lepi Mića raskrinkao sumnjivu priču drugara, pa zajedničku prošlost ULEPŠALI LAŽIMA! Šok! (VIDEO)

Branislav Radonić Brendon i Lazar Jeremić viđali su se i pre rijalitija "Zadruga 2", otkrio je Mika Vasić, a da je to istina potvrđuje i fotografija koja je isplivala u javnost.

Naime, Jeremić je na Brendonov poziv otišao kod nejga u stan gde je proveo određeno vreme. Ovo su obojica negirali. Ali, cimeri su bili uporni, pa su nastavili sa ispitivanjima. Ono što je izazvalo haos je to što se njihovi odgovori nisu poklapali, a sve zo uz izgovor da se "ne sećaju" šta se desilo, što je izazvalo crv sumnje.

foto: Printscreen

"Mi smo se čuli prvo, pa smo se onda videli. Ja sam mislio da Lazar nije svako. On je video moju sliku da sam se tagovan u šoping centru. On je mene zvao, ja sam bio sa devojkom. Posle toga je ona otišla, on je došao u moj stan gde je bila moja drugarica. Sutra je to izašlo, i ja sam prekinuo svaki kontakt sa njim. Ja sam se naljutio na njega.Ta slika postoji, ali ja nisam na toj slici. On je meni pisao poruke, ja sam njega stavio na blok", ispričao je Brendon.

Pogledajte u video prilogu sučeljavanje ova dva zadrugara uhvaćena u sumnjivoj situaciji, kako su svi komentarisali.

foto: Printscreen

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir