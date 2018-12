Nikola Jovanović Conja već danima se ne oseća dobro i ne odustaje od namere da napusti vilu "Parova".

"Hoću da se obratim ženi, želim da mi dođe. Nisam jeo 3 dana, loše mi je mnogo. Ne mogu više da funkcionišem ovde", izjavio je on.

Još veći pakao nastao je onda kada su Lakić i Mili izjavili kako mu ništa ne veruju. Po njihovom mišljenju, to kako se on sada ponaša - oslikava kakva je on osoba u stvari.

